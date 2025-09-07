بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الهيئة الخيرية: إسرائيل تسمح بعبور أقل من نصف الشاحنات الأردنية تحت ذرائع واهية

7 سبتمبر 2025
الهيئة الخيرية: إسرائيل تسمح بعبور أقل من نصف الشاحنات الأردنية تحت ذرائع واهية

وطنا اليوم:أكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن 65 شاحنة من المساعدات الإنسانية عبرت إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي من أصل 150 شاحنة كانت مجهزة.
وبينت الهيئة أن أقل من نصف الشاحنات المرسلة من الأردن يُسمح بعبورها، في ظل معيقات متواصلة تشمل انتهاء دوام المعبر قبل مرور جميع الشاحنات، وتأخر بدء عمليات التفتيش بشكل يومي، ورفض بعض المواد رغم الحصول على الموافقات المسبقة من خلال المنصة التنسيقية المعتمدة.
وأوضحت الهيئة أن مخازنها ممتلئة بالمواد الإغاثية الأساسية، فيما أصبحت عمليات التحميل وإعادة ترتيب المواد من مستودعاتها إلى جسر الملك حسين عملية مضنية ومتكررة يوميا، نتيجة للتأخير المستمر ومنع دخول الشحنات بالوتيرة المطلوبة.
وأكدت الهيئة أنها تضغط بشكل كبير ومتواصل لإدخال المزيد من المساعدات، لأن ما يجري اليوم في غزة يمثل خرقًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
من جانبه، شدّد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، على أن ما يحدث في غزة اليوم هو جريمة إنسانية تتنافى مع جميع الاتفاقيات الدولية.
وقال “نقف أمام وضع إنساني كارثي، أطفال ونساء وشيوخ محاصرون بلا غذاء أو دواء، في ظل دمار وتهجير ممنهج”.
وأكد أن الأردن سيواصل طرق كل الأبواب وتكثيف جهوده لإدخال المساعدات، فغزة اليوم بحاجة إلى وقفة ضمير عالمية قبل أن يُمحى ما تبقّى من إنسانيتها ووجودها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:38

في يوم المهندس الزراعي العربي

12:36

الأراضي والمساحة: تراجع مبيعات الشقق في الأردن

12:32

فوضى … وازدحامات في كل مكان

12:28

توقيع أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات الذهب جنوب الأردن

12:17

الأردنية تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والإدارة

12:09

تذبذب المناخ يهدد موسم الزيتون المقبل

11:52

انطلاق حملات نظافة شاملة في عجلون لتعزيز السياحة والبيئة

11:44

ندوة لجبهة العمل الإسلامي في فرع وادي السير

11:42

الجغبير: تعديل أسس إيصال الكهرباء على حساب فلس الريف يدعم الصناعة الوطنية

11:35

ارتفاع جديد في أسعار الذهب محليا

11:31

الأردن يدين الإعتداء الإسرائيلي على سوريا

11:25

المعهد المروري: سلامة الإطارات تبدأ من أربع نقاط صغيرة

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكوروفيات الجمعة 5-9-2025