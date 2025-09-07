القمر الأحمر يضيء سماء الأردن مساء اليوم في خسوف كلي نادر

وطنا اليوم:تشهد سماء المملكة، مساء اليوم الأحد، خسوفا قمريا كليا نادرا هو الأطول منذ عام 2022، حيث سيغطي ظل الأرض كامل قرص القمر ويتحول لونه إلى الأحمر النحاسي، في مشهد فلكي ينتظره المهتمون والراصدون.

وتشير التقديرات الفلكية إلى أن الخسوف الكلي سيشاهد في نحو 77 بالمئة من سكان العالم بينما يمكن متابعة جميع مراحله من البداية وحتى النهاية في نحو 60 بالمئة من سكان العالم.

وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي، إن الخسوف يبدأ بدخول القمر منطقة شبه الظل عند الساعة 6:28 مساء بتوقيت عمان، إلا أن القمر يكون حينها تحت الأفق، ويشرق الساعة 6:47 مساء وهو في طور شبه الظل، موضحا ان بداية الخسوف الجزئي ستكون عند الساعة 7:27 مساء، ليبدأ أثر الاحمرار بالظهور تدريجيا.

وأضاف، إن الخسوف الكلي يبدأ عند الساعة 8:30 مساء، إذ يغمر ظل الأرض كامل قرص القمر وتصل ذروته عند الساعة 9:11 مساء عندما يدخل القمر أعمق نقطة داخل الظل وتنتهي المرحلة الكلية عند الساعة 9:52 مساء ليبدأ القمر بالخروج من الظل تدريجيا حتى نهاية الخسوف الجزئي في 10:56 مساء ثم انتهاء الخسوف شبه الظلي في 11:55 ليختتم الحدث كاملا.

وأكد السكجي أن مدة الخسوف بجميع مراحله تصل إلى خمس ساعات وثماني دقائق، فيما يستمر الخسوف الكلي 82 دقيقة كاملة وسيكون هذا الحدث مرئيا من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى العديد من دول آسيا وأفريقيا وأستراليا وأوروبا، بدرجات متفاوتة.

ودعت الجمعية الفلكية الأردنية الجمهور إلى المشاركة في فعالية رصدية بالمدينة الرياضية (البوابة رقم 3 قرب صرح الشهيد) لتصوير والرصد ابتداء من الساعة السابعة مساء، حيث ستوفر أجهزة فلكية للتصوير والرصد، إلى جانب بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لعرض مراحل الخسوف.

وأشارت الجمعية إلى أن الفترة الممتدة من الساعة 8:30 إلى 9:52 مساء ستكون الأنسب لمتابعة المشهد بأوضح صورة، مؤكدة أن الحدث يشكل فرصة نادرة للرصد والتصوير لعشاق الفلك في المملكة.

الى ذلك بينت دائرة الافتاء العام للمملكة كيفية صلاة الخسوف، والأحكام المتعلقة بها، وذلك ردا على سؤال وجه اليها مع قرب موعد خسوف القمر، بحسب خبراء ومختصين في علم الفلك.

وقالت الدائرة في الفتوى التي نشرتها على موقعها الالكتروني والصادرة عن لجنة الافتاء ان القمر سنة من السنن الكونية الدالة على الله سبحانه وتعالى، مؤكدة ان صلاة الخسوف سنة مؤكدة.

الموضوع : صلاة الخسوف وما يتعلق بها من أحكام

رقم الفتوى: 3405

كيفية صلاة الخسوف، والأحكام المتعلقة بها؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القمر آية من آيات الله تعالى، وسنة كونية من السنن الدالة عليه سبحانه، قال تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا) الفرقان/61، فإذا خسف القمر كان على المؤمن أن يتذكر الله تعالى، ويلجأ إلى الصلاة التي تُسمى (صلاة الخسوف)، يلتجئ فيها المسلم إلى الله عز وجل؛ لجلال الحدث وعِظَم هذه الآية.

وهذه الصلاة سنة مؤكدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتانِ مِنْ آياتِ اللَّهِ، لا يَنْكَسِفانِ لِمَوْتِ أحَدٍ ولا لِحَياتِهِ؛ فَإذا رَأيْتُمُوهُما فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ) متفق عليه.

ويبدأ وقتها من ظهور الخسوف إلى حين زواله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رَأيْتُمُوهُمَا فَادعُوا اللهَ وَصلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ) رواه البخاري.

وتُسنُّ فيها الجماعة، وينادى لها: “الصلاة جامعة”، وإن كانت تُسن أيضاً للمنفرد والمرأة في بيتها، كما جاء في [مغني المحتاج 1 /599]: “تُسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر”، ويُسن الاغتسال لها، فيُغتسل قبلها كما يغتسل لصلاة الجمعة؛ لأنها في معناها من حيث الاجتماع وندب الجماعة.

ويُصلى لخسوف القمر ركعتان، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما ويجهر بالقراءة، وركوعان يطيل التسبيح فيهما.

جاء في [عمدة السالك، ص87]: “وأكملها: أنْ يقرأَ بعدَ الافتتاحِ والتعوذِ والفاتحةِ: البقرة في القيام الأول، وآل عمران في الثاني، والنساء في الثالث، والمائدة في الرابع، أو نحو ذلك، ويسبح في الركوع الأول بقدر مئة آية من البقرة، وفي الثاني بقدر ثمانين، وفي الثالث بقدر سبعين، وفي الرابع بقدر خمسين، وباقيها كغيرها من الصلوات، ثم يخطب خطبتين كالجمعة” انتهى.

ويخطب بعدها خطبتين كخطبتي الجمعة -في الأركان والشروط- يحث الناس فيهما على التوبة وفعل الخير، ويُحذرهم من الغفلة والاغترار.

ويُسن الإكثار من ذكر الله تعالى، والاستغفار، والتكبير، والصدقة، والتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة.

وإذا فات وقت صلاة الخسوف -بأن انجلى القمر قبل أن تُصلى- لم يُشرع قضاؤها؛ لأنها من الصلوات المقرونة بسبب، فإذا ذهب السبب فقد فات موجبها. والله تعالى أعلم