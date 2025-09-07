وزير الصحة يتابع ميدانياً واقع الخدمات الصحية في مستشفى التوتنجي

وطنا اليوم:تفقّد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور صباح اليوم الأحد، سير الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى الدكتور جميل التوتنجي الحكومي، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاطلاع على جاهزية المستشفى من الناحية التشغيلية والطبية.

وخلال زيارته، استمع الدكتور البدور إلى شرح مفصّل من إدارة المستشفى تناول مستوى الخدمات الصحية المقدمة، والاحتياجات التشغيلية في مختلف الأقسام، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه الكوادر الطبية والإدارية.

وأكد الوزير أهمية تعزيز جاهزية قسم الطوارئ، وضمان الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الطارئة.

كما جال الوزير في عدد من أقسام المستشفى، والتقى بعدد من المرضى والمراجعين، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن جودة الخدمات، مؤكداً على أهمية مرافقة المرضى في رحلتهم العلاجية داخل المستشفيات الحكومية، وتحسين تجربة المريض عبر تقديم رعاية شاملة وإنسانية تضع احتياجاته في المقام الأول.

وشدد الدكتور البدور على أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها لتطوير البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، وتزويدها بالكوادر البشرية المدربة والمعدات اللازمة، بهدف تحقيق رعاية صحية متوازنة تغطي جميع محافظات المملكة.

وأضاف أن الجولات الميدانية ستستمر في مختلف المناطق، للوقوف عن قرب على واقع الخدمات الصحية والاستماع مباشرة لملاحظات المواطنين والعاملين، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء في المنشآت الصحية.

مشددا على أن الزيارات الميدانية تشكّل نهجاً ثابتاً لحكومة الدكتور جعفر حسان، بهدف متابعة القضايا على أرض الواقع والوقوف على احتياجات المواطنين مباشرة.

وعبّر البدور عن تقديره للكوادر العاملة في مستشفى التوتنجي، مشيداً بالجهود التي يبذلونها في تقديم الرعاية الصحية للمراجعين. كما أكد أهمية دور كوادر وزارة الصحة في مختلف المواقع، وحرصهم على أداء مهامهم بمهنية والتزام، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.