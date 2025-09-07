بنك القاهرة عمان
نحن اخوات الرجال… حين ينادي الوطن

47 ثانية ago
بقلم: الدكتوره هند جمال فالح الضمور رئيسة قسم الشؤون النسائية /الكرك

لسنا نصف المجتمع فقط، بل نحن سنده ودرعه الواقي. نحن الأمهات اللواتي ربّين الرجال على التضحية والفداء، ونحن الأخوات اللواتي وقفن إلى جانبهم في ميادين الشرف، ونحن البنات اللواتي حملن الراية مع القلم والسلاح والفكر والإيمان.

حين ينادي الوطن، لا يتقدّم الرجال وحدهم، بل تتقدّم معهم “أخوات الرجال”، بالروح والعزم والإرادة الصلبة. نحمل في قلوبنا محبة الأردن، وفي أعيننا شرف الدفاع عن أرضه وعرضه، فلا مكان بيننا لليأس ولا للتخاذل، فالمواقف العظيمة تُبنى بالعزيمة لا بالخذلان.

لقد شاء الله أن يكون الأردن أرض المرابطة والوفاء، وأن تكون نساؤه صانعات الأمل وحارسات القيم، فكما وقف الرجال على الحدود، وقفت النساء خلفهم في بيوت العزّ، وفي ميادين العمل، وفي ساحات العلم والإيمان.

أما أولئك الذين يحاولون النيل من عزيمتنا أو زرع الشك في قوتنا، فنقول لهم: خسئتم! فالوطن ليس جدارًا وبيتًا فقط، بل هو كرامة متجذرة فينا، نحيا بها ونموت من أجلها.

الرجال مواقف، والنساء صبر وعزيمة، وبهما معًا يظل الأردن صامدًا لا تهزه العواصف.
حمى الله الأردن وقيادته الهاشمية، وحمى الجيش العربي وأجهزته الأمنية، وحمى هذا الشعب الوفي برجاله ونسائه، في الصف الأول من معركة الكرامة والبقاء.


