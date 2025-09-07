بنك القاهرة عمان
رئيس جامعه لم يجدد له

23 ثانية ago
أ.د. مصطفى عيروط

رئيس جامعه اردنية حكومية لم يجدد له في رئاسة الجامعة يتحدث وسمعت جزءا من حديثه المتداول على قنوات التواصل الاجتماعي
ومما قاله بأن أعضاء هيئة التدريس الذين كتبوا ضده هناك من يريد عميد أو رئيس قسم وقال بأن اهم مشكله هي سياسات التعليم العالي

طيب لماذا لم يتحدث وهو على رأس عمله ؟
طيب لماذا لا تواجه الوزير برأيك عن سياسات التعليم العالي ؟
طيب لماذا لم تتحدث عن أعضاء هيئة التدريس في ردك على سؤال الذين كتبوا ضده بأن منهم من يريد عميدا أو رئيس قسم لماذا لم تتحدث عنهم وانت على رأس عملك؟
طيب عندما تقول ديون جامعة اليرموك ٤٢ مليون دينار ويقال انها أكثر بكثير؟طيب ماذا عملت وماذا أنجزت

السؤال لماذا ظاهرة خروج المسؤول من المنصب يصبح يتحدث بطلاقه ولا ينتقد نقدا بناء وهو على رأس عمله ؟
اعتقد ولا زلت أطالب بثورة بيضاء اداريه والقدرة الادارية اولا والقدرة على المواجهه وجامعاتنا بحاجه الى هندرة اداريه جذرية
والسؤال الأهم لماذا استبعدت اسماء من المنافسة على رئاسة جامعة اليرموك منها ما قدم تعهدا خطيا بإيجاد حلول لمشاكل جامعة اليرموك خلال عام والتعهد بحلها وان لم تحل تعتبر الاستقالة نافذة المقدمة مسبقا وفي الطلب ؟فلماذا استبعدت هي وغيرها
والحديث المتداول والاجابات عنه عندما يتم الإعلان عن المرشح أو المرشحة ولنرى ماذا يعمل خلال عام ؟

المشاكل في أي جامعة وطنية تحل بإدارات جامعيه قويه منجزه وكفاءات قادرة على العمل والمتابعه واتخاذ قرارات صحيحه لا تستفز الناس وغير مؤذيه للآخرين وقادرة على التفاعل المؤثر مع المجتمع والقدرة على الإقناع واستقطاب الطلبه والعمل الميداني اليومي ولا تحل بتعيينات واسطات ومحسوبيات وارضاءات مناطقيه شخصيه فاينما وجدت هذه الأمور فتحتاج الى تغيير جذري والذي يقدم أي بلد واي جامعه هي الكفاءة اولا ودائما حتى لو كانوا من أسرة واحده
لو استشارني هذا الرئيس الذي احترمه لنصحته بعدم الحديث والاكتفاء على نشاطاته المتعود عليها.


