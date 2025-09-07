بنك القاهرة عمان
شهداء بقصف مدرسة وخيمة للنازحين بغزة والاحتلال يُصعّد من نسف الأبراج

40 ثانية ago
وطنا اليوم:وثقت مستشفيات مدينة غزة استشهاد 19 فلسطينيا، بينهم أطفال، وأعداد من المصابين منذ فجر اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وخيمة ومنزلا، في حين صعّدت قوات الاحتلال من استهداف الأبراج السكنية في غزة لليوم الثاني على التوالي.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 8 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين مقابل ملعب اليرموك بمدينة غزة.
كذلك أكد مصدر طبي استشهاد 11 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، جراء استهداف غارة لطائرات الاحتلال خيمة للنازحين قرب المجلس التشريعي بحي الرمال غربي مدينة غزة، وإثر غارة أخرى على شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
وكان مصدر طبي بمستشفى الشفاء في مدينة غزة أفاد بارتفاع عدد الشهداء من طالبي المساعدات -أمس السبت- إلى 30 فلسطينيا بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم شمالي قطاع غزة
وكانت مصادر في مستشفيات غزة أفادت -أمس السبت- باستشهاد 74 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال، بينهم 53 في مدينة غزة.

استهداف الأبراج السكنية
في غضون ذلك، صعّدت قوات الاحتلال من استهدافها للأبراج السكنية في مدينة غزة ووسعت دائرة التدمير، إذ دمرت أكثر من 70% من مباني المدينة، في سياسة تدفع عشرات الأسر إلى النزوح مرة جديدة من دون مأوى تذهب إليه.
وفي أحدث قصف، دمرت غارات إسرائيلية أمس السبت “برج السوسي” السكني، في حي تل الهوا جنوب غربي المدينة.
وزعم جيش الاحتلال -في بيان- أن المقاومة الفلسطينية نشرت في البرج وسائل لجمع المعلومات، ونقاط مراقبة لمتابعة تحركات الجنود الإسرائيليين، وأضاف أن عناصر من حماس زرعوا عبوات ناسفة قرب البرج، لمواجهة العملية البرية في غزة


