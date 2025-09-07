بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأحد: أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق

5 ثواني ago
الأحد: أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق

وطنا اليوم:تسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم الأحد وحتى الأربعاء، فيما تبقى الأجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة على فترات. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وحسب إدارة الأرصاد الجوية، فإن الطقس سيكون خلال ساعات الليل مائلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلاً في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.
وتحذر الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر نتيجة لتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، وذلك طيلة الفترة الممتدة من الأحد وحتى الثلاثاء


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
08:42

الملكة رانيا في المكسيك: خطاب إنساني يستنهض الضمير العالمي

01:44

المومني يلتقي رئيس وأعضاء وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية

16:59

إنهاء الحزمة الثانية لإعادة تأهيل طريق معان–مناجم الشيدية بتمويل من الفوسفات

13:27

بتنظيم من شركة بيت التصدير 14 شركة صناعية تشارك في معرض التجاره الافريقي 2025

13:24

Zain Launches New Free Maintenance  Training Courses on Mobile Phones and Gaming Consoles 

13:21

اكثر من ٢٠٠٠ شاب وشابه استفاد منها..شركة زين تُطلق دورات مجانية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية

13:14

تجارة عمان تصدر 26729 شهادة منشأ خلال الـ8 شهور الماضية

11:37

استنكرت التصريحات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية النقابات المهنية ترفض مخططات التهجير وتدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته

11:20

جامعات في العالم

11:14

السيوف يكتب:غزة بين وهم السيطرة وقوة الإرادة

11:05

هل وفاة عامل فوسفات الشيدية إصابية.؟

08:56

ريفيرا غزة . تحقيق استقصائي عن القائمين بالمشروع

وفيات
وفيات الجمعة 5-9-2025وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025