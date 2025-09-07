الأحد: أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق

وطنا اليوم:تسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم الأحد وحتى الأربعاء، فيما تبقى الأجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة على فترات. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحسب إدارة الأرصاد الجوية، فإن الطقس سيكون خلال ساعات الليل مائلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلاً في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

وتحذر الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر نتيجة لتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، وذلك طيلة الفترة الممتدة من الأحد وحتى الثلاثاء