بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

أمانة عمّان تباشر تعبيد شارعي النوري الحديد ووصفي التل باتجاه خلدا

54 ثانية ago
أمانة عمّان تباشر تعبيد شارعي النوري الحديد ووصفي التل باتجاه خلدا

وطنا اليوم:تبدأ أمانة عمّان الكبرى، الجمعة، بتعبيد شارعي النوري الحديد، ووصفي التل باتجاه خلدا.
وقالت الأمانة في بيان سابق، إنها ستبدأ بالأعمال في الفترة الليلية لتجنب الازدحامات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان إنجاز التعبيد بالشكل المطلوب.
وكانت الأمانة بدأت باستكمال أعمال تعبيد ليلية لإعادة تأهيل عدد من الشوارع منها شارع المدينة المنورة والنفق الصيني باتجاه جسر الحرمين، إضافة إلى محيط دوار الحمايدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:38

مصر تستهجن تصريحات نتنياهو وتؤكد: لن نكون بوابة للتهجير

16:11

أدهم نابلسي يؤمّ المصلين في معرض دمشق الدولي

16:06

وزارة الطاقة السورية وأكوا باور توقعان اتفاقية تطوير مشترك لدراسة إنشاء مشروعات طاقة شمسية ورياح في سوريا

16:04

الحزب الوطني الإسلامي يفتتح مقره الجديد ومكتب نائب الحزب الجراح في محافظة اربد

15:58

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

15:33

مجلس الجامعة العربية يدعو لدعم القدس وزيارتها لكسر الحصار

15:25

69 شهيدًا و422 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة

15:00

فادي السمردلي يكتب: حين تكون القرارات برمي قطعة النقد صورة ام كتابة (فَنهْ)

14:48

السفير الأمريكي لدى الاحتلال: دعمنا لتل أبيب عمل إلهي .. ومن الخطأ الحديث عن مجاعة بغزة

14:39

الاحتلال يقصف برج المشتهى غرب غزة ويحوله إلى ركام

14:23

بن غفير يعلق على فيديو المحتجز: الرد على حماس يجب أن يكون احتلالًا كاملًا

14:13

الأمن العام ينفذ يوما توعويا بيئيا في محافظات المملكة

وفيات
وفيات الجمعة 5-9-2025وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025