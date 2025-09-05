أمانة عمّان تباشر تعبيد شارعي النوري الحديد ووصفي التل باتجاه خلدا

وطنا اليوم:تبدأ أمانة عمّان الكبرى، الجمعة، بتعبيد شارعي النوري الحديد، ووصفي التل باتجاه خلدا.

وقالت الأمانة في بيان سابق، إنها ستبدأ بالأعمال في الفترة الليلية لتجنب الازدحامات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان إنجاز التعبيد بالشكل المطلوب.

وكانت الأمانة بدأت باستكمال أعمال تعبيد ليلية لإعادة تأهيل عدد من الشوارع منها شارع المدينة المنورة والنفق الصيني باتجاه جسر الحرمين، إضافة إلى محيط دوار الحمايدة.