الحزب الوطني الإسلامي يفتتح مقره الجديد ومكتب نائب الحزب الجراح في محافظة اربد

وطنا اليوم:يستعد الحزب الوطني الإسلامي لافتتاح مقره الجديد في محافظة إربد، يوم السبت المقبل الموافق 6 أيلول 2025، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، وذلك في شارع الهاشمي – شرق البنك الإسلامي.

وسيضم المقر الجديد مكتباً لنائب الحزب هالة الجراح،التي اكدت من جانبها على أهمية التواصل المباشر مع أبناء الوطن، مشيرة إلى انه سيتم تخصيص اوقات محددة لاستقبال المراجعين والتواصل.

ويسعى الحزب بافتتاح مقره الجديد إلى ان يكون الحزب جزء فاعل في التواصل مع أبناء المحافظة،وتلمس احتياجتهم والسعي لإيجاد حلول لقضاياهم ومطالبهم.

ومن المتوقع أن يشهد حفل الافتتاح حضوراً واسعاً من قيادات الحزب وأعضائه، إلى جانب فعاليات سياسية واجتماعية من محافظة إربد.

