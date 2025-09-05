السفير الأمريكي لدى الاحتلال: دعمنا لتل أبيب عمل إلهي .. ومن الخطأ الحديث عن مجاعة بغزة

وطنا اليوم:أكد السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال مايك هاكابي على عمق الدعم المقدم لها، واصفًا إياه بأنه ينبع من “قناعة بأداء عمل إلهي في الأرض المقدسة”.

وفي الوقت ذاته، نفى السفير بشدة صحة التقارير المتداولة عن وجد مجاعة واسعة فوي قطاع غزة، محملًا حركة حماس مسؤولية استمرار الأزمة ومحددًا شروط واشنطن لمستقبل القطاع.

دعم “إلهي” وتفانٍ مطلق

أوضح السفير أن التفاني تجاه دولة الاحتلال ليس مجرد سياسة خارجية، بل هو قناعة راسخة تصل إلى حد الإيمان.

وشدد على أن “القناعة بأداء عمل إلهي في الأرض المقدسة ليس مزحة”، في إشارة إلى البعد العقائدي الذي تستند إليه العلاقة بين الولايات المتحدة والاحتلال، وهو ما يفسر حجم الدعم السياسي والعسكري غير المحدود.

نفي لوجود مجاعة في غزة

فيما يتعلق بالوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، تبنى السفير رواية الاحتلال الرسمية، معتبرًا أنه “من الخطأ الكبير الحديث عن مجاعة واسعة في غزة وأن ما يحدث هو من فعل الاحتلال”.

وبهذا التصريح، تتجاهل الإدارة الأمريكية تقارير منظمات الأمم المتحدة والوكالات الإغاثية الدولية التي حذرت مرارًا من تفشي المجاعة نتيجة الحصار والعمليات العسكرية.

شروط واضحة لمستقبل القطاع

حدد السفير الأمريكي رؤية بلاده لإنهاء الصراع، مؤكدًا على مطلبين أساسيين لا يمكن التنازل عنهما.

الأول هو “وجوب الإفراج عن الرهائن” فورًا ودون قيد أو شرط.

أما الثاني، فهو شرط استراتيجي يتعلق بمستقبل حكم القطاع، حيث قال بشكل قاطع: “لا يمكن لحماس أن تبقى في غزة بالمستقبل”، وهو ما يؤكد على تطابق الموقف الأمريكي مع أهداف الحرب المعلنة من قبل جيش الاحتلال