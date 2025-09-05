بنك القاهرة عمان
دينزل واشنطن يكشف مفاجأة بشأن اسمه

4 دقائق ago
دينزل واشنطن يكشف مفاجأة بشأن اسمه

وطنا اليوم:قال الممثل الأمريكي دينزل واشنطن إن اسمه يُنطق بشكل خاطئ منذ عقود، بحسب “فوكس نيوز”.
وأوضح نجم هوليوود أن والدته غيرت نطق اسمه لتجنب الخلط مع والده الذي يحمل الاسم نفسه.
وخلال ظهوره في برنامج “جيمي كيميل لايف”، قال الممثل البالغ من العمر 70 عامًا، والذي ولد باسم دينزل هايز واشنطن جونيور، إن الناس ينطقون اسمه بشكل خاطئ طوال حياته، وإن والدته، لينيس واشنطن، مسؤولة عن هذا الارتباك.
وجاء كشف واشنطن عن هذا الأمر بينما كان يناقش هو وكيميل، البالغ من العمر 57 عاما، عدد لاعبي كرة القدم المحترفين الذين يشتركون في اسم نجم فيلم “فينسيز”. 
وسأل كيميل: هل تعلم أن هناك أربعة لاعبين باسم دينزل في دوري كرة القدم الأمريكية حاليًا؟ قبل أن يضيف: “لم يكن هناك الكثير منهم قبل حصولك على جائزة الأوسكار الأولى”.
ورد دينزل واشنطن بالقول: “أعلم. هناك الكثير من الأشخاص الذين يحملون اسم دينزل الآن”، مستدركا بالقول: “اسمي لا يُنطق دينزل”.
وتابع واشنطن قائلا: “اسمي ينطق دين-زيل”، مستخدما حرف العلة “e”  في المقطع الثاني.
وأوضح الممثل أن والدته غيرت النطق لتجنب الخلط بينه وبين والده حيث كانا يستجيبان عندما تنادي “دينزل”.
وأضاف: أنا دينزل جونيور، دينزل هايز واشنطن الأب، وهو اسم والدي. أنا دينزل هايز واشنطن جونيور. كانت والدتي تقول دينزل، وكنا نحضر معًا. فقالت: “من الآن فصاعدًا، أنت دين-زيل”.


