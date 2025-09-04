جاكي شان يواصل نجاح حافة الظل عالميا رغم شائعات وفاته

وطنا اليوم:بعد تصدره شباك التذاكر في الصين وتحقيقه إيرادات بلغت 122 مليون دولار عالميا، تقرر عرض فيلم جاكي شان الجديد “حافة الظل” (The Shadow’s Edge) في المملكة المتحدة، بعد إبرام صفقة توزيع مع شركة “ترينيتي سيني آسيا”، حيث سيُطرح في دور العرض في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضح سيدريك بيهرل، المدير الإداري لشركة “ترينيتي سيني آسيا”، أن الفيلم سيُعرض على الشاشة الكبيرة بالطريقة التي أرادها صُنّاعه، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض بالصين. وأكد أن جاكي شان ما زال يحتفظ بمكانته بوصفه أيقونة سينمائية عالمية، مشيرا إلى أن شراكته مع المخرج لاري يانغ والممثل توني ليونغ كا-فاي تمنحه فرصا جديدة لتقديم تجارب إبداعية مختلفة.

وأضاف بيهرل أن العمل يضم مجموعة مميزة من الوجوه الصاعدة، وهو ما يعكس حيوية السينما في هونغ كونغ وقدرتها على الاستمرار والانتشار محليا وعالميا.

والفيلم هو رؤية سينمائية معاصرة لفيلم الأكشن الكلاسيكي “عين في السماء” (Eye in the Sky) الذي أخرجه ياو ناي-هوي عام 2007، إذ يقدمه المخرج لورينغ يانغ بأسلوب معاصر يعتمد على أحدث التقنيات لملاحقة عصابة سيبرانية بالغة الاحتراف.

يعيد العمل الجديد الثنائي جاكي شان وتوني ليونغ كا-فاي بعد عقدين على تعاونهما في فيلم “الأسطورة” (The Myth).

في “حافة الظل” يؤدي جاكي شان (71 عاما) شخصية “وونغ تاك-تشونغ”، وهو خبير تتبع متقاعد يتولى تدريب الشرطية الصاعدة “هي تشيوغو” (الممثلة تشانغ زيفنغ) لتعقب المجرم الخطير “فو لونغشنغ” الذي يجسده ليونغ كا-فاي، في عودة إلى تجسيد شخصية الشرير كما قدمها في النسخة الأصلية قبل نحو 20 عاما.

شائعات الوفاة

طاردت جاكي شان في الآونة الأخيرة شائعة وفاته بعد تداول صور على فيسبوك زُعم أنها لجثمانه وأخرى من داخل أحد المستشفيات.

وتضمنت المنشورات صورة مركبة من 3 لقطات: الأولى تظهر ما قيل إنه جثمانه، والثانية صورة من المستشفى قبل وفاته المزعومة، أما الثالثة فتظهره في وضع طبيعي.

غير أن تحقيقا أجراه موقع “رومور سكانر” أثبت أن جاكي شان ما زال على قيد الحياة، وأن الصورة التي نسبت إلى جثمانه جرى توليدها عبر الذكاء الاصطناعي، مع دمجها بصورة قديمة له التُقطت في أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، وذلك بهدف تضليل المتابعين والترويج للشائعة، خاصة أنه من أبرز نجوم السينما على مستوى العالم، وبالتالي فإن خبر وفاته لو كان صحيحا لكان قد تصدر وسائل الإعلام.

شهد أغسطس/آب الماضي تكريم النجم العالمي جاكي شان بجائزة الفهد الذهبي الشرفي خلال الدورة الـ78 من مهرجان لوكارنو تقديرا لمسيرته الطويلة في السينما.

وبدأ جاكي شان في حالة من المرح وهو يحيي الجمهور باللغة الإيطالية، ثم أطلق دعابة عند تسلمه الجائزة قائلا إنها “ثقيلة جدا جدا”. وخلال كلمته، استعاد ذكرى سؤال والده له قبل سنوات عن قدرته على الاستمرار في القتال بعد بلوغه الـ60 ليجيب مبتسما: “أنا الآن في الـ71، وما زلت أستطيع القتال”. كما أشار إلى أن هذا العام يوافق مرور 64 عاما على بدايته الفنية.