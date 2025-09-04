كن أنت ذاتك…تصالح مع نفسك.

بقلم: المحامي حسين أحمد الضمور

ما أثقل أن يعيش الإنسان وهو محاصر بنظرات الآخرين، وما أضيق أن يُسجن في قوالب صاغها غيره، فيمضي عمره يركض وراء رضاهم ويُهمل صوت قلبه. لقد علمتني تجاربي أن الحرية الحقيقية لا تبدأ حين نكسر القيود من حولنا، بل حين نكسر الخوف المزروع في داخلنا، الخوف من أن نُظهر ذواتنا كما هي.

أن تكون ذاتك يعني أن تتصالح مع ضعفك كما تفخر بقوتك، أن تبوح بإنسانيتك قبل أن تتزيّن ببطولاتك، أن تحيا صادقًا مع مبدئك ولو اجتمع العالم على خلافك. فالحياة لا تمنحك قيمتك بما يصفق له الآخرون، بل بما تتركه من أثر نابع من حقيقتك أنت.

ليس في التماهي مع الجموع مجد، ولا في تقليد الناجحين خلود. إنما المجد أن تصنع دربك ولو كان وعرًا، وأن تكتب قصتك ولو بدت غريبة على مسامع الناس. إنك حين تكون ذاتك، تصبح مرآة نقية تعكس صورة فريدة لا يملكها أحد سواك.

فلتكن حياتك بصمة لا تذوب في زحام النسخ المكررة، ولتكن قصتك شاهدة أنك عشت كما أردت، لا كما أرادوا.