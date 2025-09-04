بنك القاهرة عمان
بلدية عجلون تبدأ بتأهيل وتعبيد طرق حيوية

38 ثانية ago
وطنا اليوم:باشرت بلدية عجلون الكبرى، أعمال فتح وتعبيد عدد من الطرق في مناطق مختلفة من المحافظة ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل وإنشاء الطرق والشوارع ذات الأولوية لتحسين الواقع الخدمي وتسهيل حركة المواطنين.
وقال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد البشابشة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية شرعت بتوسعة وتأهيل عدد من الشوارع الحيوية، خاصة في منطقة عنجرة، حيث يجري العمل على طريق الصالوص الذي يُعد من المسارات المهمة لربط مدينة عنجرة بالطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة عمان.
وأشار البشابشة إلى أن البلدية مستمرة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق الأولويات وبما يتناسب مع احتياجات المواطنين، مؤكداً أن هذه الأعمال ستسهم في تعزيز السلامة المرورية وتسهيل الحركة الاقتصادية والسياحية في المحافظة


