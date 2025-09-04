بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأرصاد : 49.6 أعلى درجة حرارة تسجل في آب الماضي

5 ساعات ago
الأرصاد : 49.6 أعلى درجة حرارة تسجل في آب الماضي

وطنا اليوم:أظهرت بيانات الأرصاد الجوية، أن شهر آب الماضي تميّز بأجواء صيفية اعتيادية إلى معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، خلال الفترتين ما بين (1–6) و(16–31) من الشهر، نتيجة تأثر المملكة بامتداد مرتفع جوي.
وبحسب بيان صادر عن الأرصاد الجوية، تأثرت المملكة خلال الفترة (7–15 آب)، بكتلة هوائية حارة جداً مرافقة لامتداد منخفض سطحي حراري، نتج عنها موجة حر استثنائية اعتُبرت الأشد في السجل المناخي الأردني، إذ سادت أجواء شديدة الحرارة نهاراً وحارة نسبياً ليلاً، وتجاوزت درجات الحرارة العظمى معدلاتها العامة ما بين 6 و12 درجة مئوية على مدار سبعة أيام متتالية.
وأشارت إلى أن المملكة، شهدت بين (10–13 آب) حالات من عدم الاستقرار الجوي، نتج عنها هطول زخات مطر متفرقة كانت غزيرة أحياناً في جنوب وشرق المملكة، رافقها الرعد وتشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.
وسُجلت خلال الشهر، أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة العظمى في عدد من محطات الرصد الجوي، أبرزها 49.6 درجة مئوية في مطار الملك حسين الدولي بتاريخ 13 آب، و47.5 درجة مئوية في الأزرق الجنوبي بتاريخ 10 آب، و45.2، في الزرقاء بتاريخ 13 آب، إضافة إلى 44.6 في مطار الملكة علياء الدولي بتاريخ 13 آب.
كما سُجلت درجات حرارة صغرى غير مسبوقة، إذ بلغت 35.5 درجة مئوية في غور الصافي، و35 في مطار الملك حسين الدولي بتاريخ 13 آب، و32 في الزرقاء و31.8 في مطار عمان المدني


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

14:01

جامعة البترا تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف

13:55

هلالات: انخفاض إشغال فنادق عمّان نتيجة لعودة المغتربين وبدء المدارس

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025