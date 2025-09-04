الأرصاد : 49.6 أعلى درجة حرارة تسجل في آب الماضي

وطنا اليوم:أظهرت بيانات الأرصاد الجوية، أن شهر آب الماضي تميّز بأجواء صيفية اعتيادية إلى معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، خلال الفترتين ما بين (1–6) و(16–31) من الشهر، نتيجة تأثر المملكة بامتداد مرتفع جوي.

وبحسب بيان صادر عن الأرصاد الجوية، تأثرت المملكة خلال الفترة (7–15 آب)، بكتلة هوائية حارة جداً مرافقة لامتداد منخفض سطحي حراري، نتج عنها موجة حر استثنائية اعتُبرت الأشد في السجل المناخي الأردني، إذ سادت أجواء شديدة الحرارة نهاراً وحارة نسبياً ليلاً، وتجاوزت درجات الحرارة العظمى معدلاتها العامة ما بين 6 و12 درجة مئوية على مدار سبعة أيام متتالية.

وأشارت إلى أن المملكة، شهدت بين (10–13 آب) حالات من عدم الاستقرار الجوي، نتج عنها هطول زخات مطر متفرقة كانت غزيرة أحياناً في جنوب وشرق المملكة، رافقها الرعد وتشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

وسُجلت خلال الشهر، أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة العظمى في عدد من محطات الرصد الجوي، أبرزها 49.6 درجة مئوية في مطار الملك حسين الدولي بتاريخ 13 آب، و47.5 درجة مئوية في الأزرق الجنوبي بتاريخ 10 آب، و45.2، في الزرقاء بتاريخ 13 آب، إضافة إلى 44.6 في مطار الملكة علياء الدولي بتاريخ 13 آب.

كما سُجلت درجات حرارة صغرى غير مسبوقة، إذ بلغت 35.5 درجة مئوية في غور الصافي، و35 في مطار الملك حسين الدولي بتاريخ 13 آب، و32 في الزرقاء و31.8 في مطار عمان المدني