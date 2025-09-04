الصفدي يرأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية في القدس

وطنا اليوم:ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وذلك في مقر جامعة الدول العربية، على هامش اجتماع الدورة العادية الـ 164 لمجلس جامعة الدول العربية.

وخلال مشاركته في أعمال اجتماع الدورة العادية الـ 164 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، يسلّم رئاسة الدورة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن إطار تعزيز التعاون العربي.

كما يشارك الصفدي في اجتماع هيئة متابعة وتنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، والذي يُعقد على هامش الدورة العادية الـ 164 لمجلس جامعة الدول العربية.

وعلى هامش الأعمال، اجتمع الوزير مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية ناصر بوريطة.

وتركز أعمال الدورة العادية الـ 164 على القضايا العربية المحورية، وأبرزها تطورات القضية الفلسطينية، والجهود الأردنية والعربية المبذولة في حث دول غربية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم صمود الشعب الفلسطيني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

كما تطرقت أعمال الجلسة إلى مستجدات الأوضاع في عدد من الدول العربية، منها السودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان والصومال، إلى جانب سبل التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، بما يضمن تعزيز الأمن القومي العربي.

ومن بين القضايا التي نوقشت في الاجتماع، التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز التكامل الاقتصادي ضمن رؤية عربية شاملة لتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما تناول الاجتماع علاقات التعاون العربي مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالتغير المناخي، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

وكان مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة العربية، السفير أمجد العضايلة، قد سلّم في 1 سبتمبر 2025، خلال جلسة مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الرئاسة إلى ممثل دولة الإمارات.