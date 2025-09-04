مدرب النشامى: سنواجه منتخبات أوروبية ولاتينية استعدادًا للمونديال

وطنا اليوم:أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي، أن مواجهة المنتخب الروسي تمثل المحطة الإعدادية الأولى في مشوار الاستعداد لكأس العالم، منوها إلى جاهزية اللاعبين للمباراة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء امس الأربعاء، في موسكو قبيل المباراة التي تجمع المنتخب الوطني مع نظيره الروسي غدا الخميس في موسكو.

وأشار سلامي أن المرحلة المقبلة ستتضمن تنوعا في المدارس الكروية التي سيواجهها المنتخب، لتشمل فرقا من أوروبا وأميركا اللاتينية وإفريقيا، بهدف الوصول إلى المونديال بأعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية.

وأضاف أن المباريات الودية تختلف أهدافها تماما عن المواجهات الرسمية، إذ تتيح للجهاز الفني فرصة تجربة أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم، إلى جانب اختبار خطط تكتيكية جديدة تسهم في تطوير الأداء الجماعي.

وأشار سلامي إلى أن مشوار التأهل لكأس العالم شهد تحديات عديدة أبعدت بعض العناصر الأساسية، إلا أن الروح الجماعية والعمل المشترك مكنا النشامى من تحقيق الهدف المنشود.

من جانبه، بين اللاعب موسى التعمري أن روح المجموعة التي تميز بها النشامى خلال الفترة الماضية ستشكل دافعا قويا لمواجهة منتخب بحجم روسيا، معتبرا أن المباراة تُعد فرصة ثمينة لاكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك الدولي، مع السعي للاستفادة بأفضل صورة ممكنة من هذه التجربة.