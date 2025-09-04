بنك القاهرة عمان
ميكروفون مفتوح يكشف محادثة سرية بين بوتين والرئيس الصيني

4 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:كشف ميكروفون مفتوح، الأربعاء، فحوى محادثة جانبية حول “الخلود” وإطلالة العمر، بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
والتقط تسجيل صوتي الزعيم الروسي ونظيره الصيني وهما يتحدثان على انفراد عن إمكانية العيش حتى 150 سنة، على هامش العرض العسكري الذي نظمته بكين بمناسبة يوم النصر.
ووفقا لتسجيل صوتي بثه التلفزيون المركزي الصيني “سي سي تي في”، سمع الزعيمان وهما يتحدثان عن احتمالية تحقيق الخلود عبر عملية زراعة الأعضاء والتقنيات الطبية المتقدمة.
وقال شي لبوتين، وفقا للمترجم إلى اللغة الروسية: “في السابق كان الناس نادرا ما يعيشون حتى سن 70، أما اليوم ففي السبعين ما زلت طفلا”، وذلك بحسب ما نقلته مجلة “بوليتيكو”.
وأجاب بوتين: “مع تطور التكنولوجيا الحيوية يمكن زرع الأعضاء البشرية بشكل متواصل فيعيش الإنسان أصغر فأصغر سنا، بل حتى يمكنه تحقيق الخلود”.
وتابع شي قائلا: “التوقعات تشير إلى أن هذا القرن قد يمنح البشر فرصة للعيش حتى 150 عاما”.
وأكد بوتين لاحقا، في مؤتمر صحفي أنه ناقش هذا الموضوع مع شي، الأربعاء.
وقال بوتين للصحفيين عند سؤاله عن هذه المحادثة المسربة: “أعتقد أن الرئيس تحدث عن ذلك عندما ذهبنا إلى العرض”.
وتابع بوتين: “إن الوسائل الحديثة لتحسين الصحة، والوسائل الطبية، وحتى الجراحية منها المتعلقة باستبدال الأعضاء، تتيح للبشرية أن تأمل في أن تستمر الحياة النشطة بطريقة مختلفة عما هي عليه اليوم”، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.
واستضافت الصين، الأربعاء، العديد من قادة العالم من بينهم بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في عرض عسكري بمناسبة مرور 80 عاما على عيد النصر


