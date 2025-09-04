بنك القاهرة عمان
4 سبتمبر 2025
صاروخ يمني ثالث يستهدف إسرائيل في أقل من 24 ساعة

وطنا اليوم:أطلق الحوثيون، صباح اليوم الخميس، صاروخا هو الثالث على إسرائيل خلال أقل من 24 ساعة بعد أن توعدوها بالرد على اغتيال عدد من أعضاء حكومتهم في صنعاء قبل أيام.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون صباح اليوم سقط في منطقة مفتوحة خارج إسرائيل، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب بتفعيل صفارات الإنذار في بعض المناطق.
من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي “إنه تم رصد إطلاق صاروخين من اليمن أحدهما سقط في البحر والثاني تم اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية”، ودفعت الصواريخ اليمنية الإسرائيليين مجددا إلى الاحتماء في الملاجئ.
وكان الناطق العسكري باسم الحوثيين -يحيى سريع- أعلن أمس نجاح عملية استهداف بالصواريخ لهدف حساس غرب القدس المحتلة، وقال سريع “إن قواتهم قصفت بطائرة مسيرة هدفا في حيفا وإن العملية حققت أهدافها أيضا”.
وأمس الأول الثلاثاء، أعلن الحوثيون تنفيذ 4 عمليات عسكرية بـ4 طائرات مسيرة ضد أهداف في إسرائيل، بينها مبنى هيئة الأركان في يافا ومطار بن غوريون قرب تل أبيب، كما أعلنوا أنهم استهدفوا سفينة مرتبطة بإسرائيل شمالي البحر الأحمر.
وفي 28 أغسطس/آب الماضي، نفذت إسرائيل غارات على صنعاء، وقالت إنها استهدفت قادة بجماعة الحوثيين.
ولاحقا أكد الحوثيون مقتل رئيس الوزراء في حكومتهم أحمد الرهوي وعدد من الوزراء في القصف الإسرائيلي، وتوعد رئيس الأركان اللواء محمد الغماري إسرائيل برد قاس.
يذكر أن جماعة الحوثي بدأت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عمليات عسكرية ضد إسرائيل دعما لغزة، ودخلت أيضا في مواجهة مع الولايات المتحدة، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق وضع حدا للضربات المتبادلة في الممرات البحرية بالمنطقة.


