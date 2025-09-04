بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الذهب يتراجع من أعلى مستوياته وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية

4 سبتمبر 2025
الذهب يتراجع من أعلى مستوياته وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية

وطنا اليوم:تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بفعل عمليات جني أرباح، بعدما سجل المعدن النفيس مستوى قياسيا جديدا مدعوما بتوقعات خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأميركية هذا الأسبوع.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 3531.13 دولار للأونصة، بعدما لامس الأربعاء مستوى قياسيا عند 3578.50 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.1 بالمئة لتسجل 3589.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر الفضة في المعاملات الفورية عند 41.19 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة مسجلا 1423.63 دولار وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة مسجلا 1140.50 دولار


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

14:01

جامعة البترا تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف

14:00

الأرصاد : 49.6 أعلى درجة حرارة تسجل في آب الماضي

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025