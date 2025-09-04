الذهب يتراجع من أعلى مستوياته وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية

وطنا اليوم:تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بفعل عمليات جني أرباح، بعدما سجل المعدن النفيس مستوى قياسيا جديدا مدعوما بتوقعات خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأميركية هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 3531.13 دولار للأونصة، بعدما لامس الأربعاء مستوى قياسيا عند 3578.50 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.1 بالمئة لتسجل 3589.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر الفضة في المعاملات الفورية عند 41.19 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة مسجلا 1423.63 دولار وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة مسجلا 1140.50 دولار