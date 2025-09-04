بنك القاهرة عمان
أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الأحد

4 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:تكون الأجواء اليوم الخميس، معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى الأحد، معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 31 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 19، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الأغوار الشمالية 38 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27، وفي البحر الميت 39 – 25، وفي خليج العقبة 39 – 25 درجة مئوية.


