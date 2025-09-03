عمان الاهلية تهنىء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة الأستاذ عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ونائبه الاستاذ عمر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، يتقدمون بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالتهنئة والتبريك من قيادتنا الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ومن سمو ولي العهد الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني، ومن الشعب الاردني ومن أمتنا العربية والأمة الاسلامية ، داعين الله عز وجل ان يعيد هذه الذكرى العطرة المباركة عليهم جميعا بالخير والبركات .