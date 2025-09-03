بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

بدء حملة لإزالة المركبات المهجورة في العاصمة عمّان

3 سبتمبر 2025
بدء حملة لإزالة المركبات المهجورة في العاصمة عمّان

وطنا اليوم:بدأت أمانة عمّان الكبرى، حملة لإزالة المركبات المهجورة والهياكل التي تشكل تشويها للمنظر العام وإعاقة لحركة السير والمشاة، وذلك استكمالا لحملة إزالة العوائق التي باشرت بها في الآونة الأخيرة.
وباشرت كوادر الأمانة تنفيذ الحملة في منطقة خريبة السوق، إذ أزالت المركبات المهجورة والهياكل، وتنظيف أماكن وجودها.
وأكدت الأمانة أن الحملة تستهدف المركبات المهجورة التي لا تحمل لوحة أرقام، أو الهياكل المعدنية التي تقع ضمن سعة الطريق أو الساحات العامة، وتؤدي إلى إحداث تلوث بصري ومكاره صحية.
ودعت الأمانة المواطنين إلى الإبلاغ عن المركبات المهجورة عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (102) أو (117180).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

14:01

جامعة البترا تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف

14:00

الأرصاد : 49.6 أعلى درجة حرارة تسجل في آب الماضي

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025