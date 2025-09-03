بدء حملة لإزالة المركبات المهجورة في العاصمة عمّان

وطنا اليوم:بدأت أمانة عمّان الكبرى، حملة لإزالة المركبات المهجورة والهياكل التي تشكل تشويها للمنظر العام وإعاقة لحركة السير والمشاة، وذلك استكمالا لحملة إزالة العوائق التي باشرت بها في الآونة الأخيرة.

وباشرت كوادر الأمانة تنفيذ الحملة في منطقة خريبة السوق، إذ أزالت المركبات المهجورة والهياكل، وتنظيف أماكن وجودها.

وأكدت الأمانة أن الحملة تستهدف المركبات المهجورة التي لا تحمل لوحة أرقام، أو الهياكل المعدنية التي تقع ضمن سعة الطريق أو الساحات العامة، وتؤدي إلى إحداث تلوث بصري ومكاره صحية.

ودعت الأمانة المواطنين إلى الإبلاغ عن المركبات المهجورة عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (102) أو (117180).