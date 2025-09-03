توقيع خطة عمل بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية ونظيرتها القطرية

وطنا اليوم:بحث وزير الداخلية مازن الفراية، بمكتبه ظهر الأربعاء، مع وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري، الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، سبل توطيد العلاقات الأخوية الثنائية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر الشقيقة، وتوثيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وفي سياق التأكيد على مجالات التعاون بين وزارتي الداخلية بين البلدين، والعمل على تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة، عام 2021، بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر الشقيقة في المجال الأمني، جرى الأربعاء، في مقـر وزارة الداخلية، في عمان، التوقيع على خطة عمل تنفيذية، بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية الأردنية، وقعها عن الجانب القطري، آل ثاني، وعن الجانب الأردني الفراية.

وتهدف خطة العمل، إلى تعزيز التعاون واستدامته بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر الشقيقة في مجالات أمنية عدة، تتجسد في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وأمن المنافذ الحدودية وأمن المنشآت والهيئات.

وتهدف الخطة أيضا، إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، المتعلق بتبادل الزيارات بين المختصين في الدفاع المدني للتعاون والتنسيق في هذا المجال، وتبادل الخبرات والاطلاع على القواعد والمناهج الخاصة بمعاهد وأكاديميات الدفاع المدني لدى كلا الطرفين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الاستراتيجيات والسياسات المرورية، والتقنيات والأنظمة المرورية، وتطوير آلية تبادل المعلومات في مجال تراخيص السواقين والمركبات.

كما توجهت الخطة، إلى تكريس التعاون، في مجال أكاديميات الشرطة والتدريب، والتعاون في مجال الاتصالات ونظم المعلومات، وتشكيل لجنة أمنية بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وأكد الوزير الفراية على عمق العلاقات الأخوية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر الشقيقة، على المستويين الرسمي والشعبي، التي تعتبر أنموذجا حقيقيا للعلاقات الأخوية الصادقة، ومشيدا بالتعاون الكبير والتنسيق التام في مختلف القضايا والمجالات المشتركة، بفضل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما بحث الفراية، مع الوزير القطري، الوضع الإقليمي، وأطلعه على التحديات الأمنية في المنطقة، وأهمية هذ الخطة ودور العمل المشترك في مواجهة هذه التحديات، وبما يسهم بحفظ أمن واستقرار البلديـن.

وأشاد الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، برساخة العلاقات التي تجمع البلدين، في إطار مصالحهما المشتركة، التي تتجذر دعائمها، بالتوجيهات الحكيمة والمستمرة من قيادتي البلدين الشقيقين، مما فتح آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات