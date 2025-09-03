افتتاح الممر التاريخي بحدائق الحسين

وطنا اليوم:أطلقت أمانة عمان الكبرى، أمس الثلاثاء، مشروع الأعمال الفنية في نهاية الممر التاريخي في حدائق الحسين، بحضور سمو الأميرة وجدان الهاشمي ومندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة المساعد للإدارة والقوى البشرية ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة.

وتقوم فكرة جدارية الممر التاريخي على مرافقة الزائر في رحلة بصرية عبر تاريخ المنطقة وما تحويه من مخزون حضاري وإرث تاريخي غني يمتد من العصور الحجرية مرورا بالعصر النحاسي والبرونزي والحديد، وكل ما شهدته هذه العصور من حضارات وثقافات.

وتمنح الجدارية التي تمتد لمسافة 550 مترا، الزوار فرصة الاطلاع على الإرث الحضاري للرومان والأنباط.

وتم تنفيذ الممر التاريخي على عدة مراحل أولها الجداريات الفنية التي تجسد تاريخ الأردن منذ العصر الحجري وصولا الى العصر الحديث والذي تم تنفيذه في الأعوام 2001- 2009، والمرحلة الثانية التي تشمل ساحة نهاية “الممر التاريخي” التي جرى تنفيذها بين عامي 2019 و 2024 وتم تصميمها لإبراز دور الأردن وجهوده على مر التاريخ في السعي لتحقيق السلام على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويعرض الممر مشاركة الأردن في قوات حفظ السلام وما قدمه ويقدمه الأردن من شهداء وتضحيات تخطت حدوده تروي قصة الأردن ورسالته “رسالة السلام”، كما يشكل الممر حيزا جماليا متاحا أمام الجمهور حين ينتهي بساحة ملائمة لاحتضان الاحتفالات الوطنية والرسمية واستقبال الوفود من دول العالم كافة، بمساحة 1550 مترا مربعا و 12 جدارية فنية تتحدث عن بعض منجزات القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وقوات حفظ السلام الدولية ومشاركة الأردن الفاعلة في شتى الميادين وأسماء الشهداء ضمن توثيق فني مرتبط معماريا وبصريا بالممر التاريخي.

ووثقت العديد من الجداريات بعض الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، في المجالات الاقتصادية والطبية والتعليمية والرياضية والإنسانية والاجتماعية التي تم تجسيدها في أعمال فنية من الحديد الصلب بقياس 125سم x125 سم، مثبتة على الإنشاء الهيكلي الموجود في جدارية الممر التاريخي.

وحضر الحفل نائب رئيس لجنة أمانة عمان المهندس زياد الريحاني ومدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي وعدد من أعضاء لجنة أمانة عمان الكبرى.

ويستقبل الممر التاريخي الزوار طيلة أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء باستثناء عطلة حدائق الحسين يوم الثلاثاء.