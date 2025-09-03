الملك وولي العهد يحضران الفعالية الدينية بمناسبة الذكرى 1500 على المولد النبوي

وطنا اليوم:برعاية ملكية سامية، شهد قصر الحسينية اليوم انطلاق الفعالية الدينية التي تقام إحياءً لذكرى مرور 1500 عام على مولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم.

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، حضرا الفعالية، بمشاركة عدد من العلماء والفقهاء وشخصيات دينية وفكرية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعدد من أعضاء الحكومة، تأكيداً على معاني الرسالة المحمدية وقيمها في التسامح والاعتدال ونشر الخير.