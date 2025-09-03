ترخيص 4 خمّارات في شارع القدس بحي نزال يثير موجة استياء كبيرة

وطنا اليوم:خيّم الاستياء العارم، على سكان حي نزال، أحد أكبر أحياء العاصمة عمان والذي يضم زهاء نصف مليون نسمة، بعد الكشف عن ترخيص أربع خمّارات في الحي، وسط تساؤلات صادمة حول الجهة المستفيدة من هذا الترخيص في ظرف دقيق تواجه فيه الدولة تحديات جسام.

حالة الاستياء الشعبي تعاظمت أكثر حين التصقت تراخيص هذه الخمارات، باسم شارع يحمل رمزية وقدسية خاصة، إذ يحمل اسم القدس، المدينة التي تتربع في وجدان الأردنيين والعرب والمسلمين، الأمر الذي اعتبره الأهالي استفزازًا لمشاعرهم الدينية والوطنية، وإساءة لقيمة الشارع ورمزيته.

سكان الحي، الذين عبّروا عن قلقهم البالغ، يرون في انتشار مثل هذه الخمّارات تهديدًا مباشرًا لشبابهم وأبنائهم، في وقت تفتح فيه الدولة باب خدمة العلم والتجنيد لاستنهاض الطاقات وصون الأجيال، ليجدوا أنفسهم أمام مشهد مناقض تمامًا لهذه الغاية، مشهد يثير تساؤلات حول الأولويات والقيم التي يُراد تكريسها عند الشباب الأردني!

وطالب الأهالي بفتح تحقيق فوري وعاجل في ظروف منح هذه التراخيص، داعين وزير الداخلية مازن الفراية، المعروف بمواقفه الحاسمة التي لا تجامل على حساب الدين والوطن، إلى التدخل ووقف هذا المسار الذي وصفوه بـ”الكارثة الأخلاقية والمجتمعية”، مؤكدين أن حماية الشباب والمجتمع أمانة في أعناق المسؤولين.