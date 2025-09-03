بنك القاهرة عمان
الأمانة: لن يُمنح إذن أشغال لأي بناء جديد ما لم يكن مؤسسًا لسارية علم

3 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:أوضح الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى الدكتور ناصر رحامنة، أن التعليمات الجديدة التي نشرت مؤخرًا في الجريدة الرسمية والمتعلقة بإلزام المنشآت والأبنية السكنية بتركيب سارية العلم الأردني تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني وترسيخ رمزية العلم الأردني .
وقال الرحامنة ، إن التعليمات ستُطبق على الأبنية الجديدة التي قيد الإنشاء ، حيث لن يُمنح إذن أشغال لأي بناء جديد ما لم يكن مؤسسًا لسارية علم.
وأوضح الرحامنة أن الأبنية القائمة غير ملزمة بتركيب السارية إلا في حال إجراء أعمال تعديل أو توسعة تتطلب الحصول على إذن أشغال حيث يصبح وجود السارية شرطًا أساسيًا في هذه الحالات .
وبين أن النظام المعدل حدد المواصفات الفنية لسارية العلم بدقة، إذ يجب ألا يقل قطرها عن 2 إنش وبسماكة لا تقل عن 1.8 ملم، وأن تكون مصنوعة من مواد متينة وبمظهر لائق مع ضرورة تثبيتها بشكل آمن يحقق متطلبات السلامة العامة.
وأضاف أن الأبنية التي لا يتوافر أمامها ارتداد يمكنها وضع السارية بشكل عرضي على الواجهة الأمامية بطول لا يقل عن مترين


