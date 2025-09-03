6 وفيات نتيجة التجويع في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وطنا اليوم:سجّلت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، 6 وفيات، بينها طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 367 شهيدًا، من بينهم 131 طفلًا.

ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من (IPC) بتاريخ 22 أغسطس 2025، سُجّلت 89 حالة وفاة، من بينها 16 أطفال