21 ألف متقاعد جديد في ثمانية أشهر؛ ( 377 ) ألف متقاعد ضمان تراكمياً حتى نهاية آب 2025

الخبير موسى الصبيحي

ارتفع العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان من ( 356 ) ألف متقاعد كما في 31-12-2024 إلى ( 377 ) ألف متقاعد كما في 31-8-2025 أي بزيادة بلغت (21) ألف متقاعد خرجوا على التقاعد خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري. وبنسبة نمو بلغت ( 5.9% ).

ويشكّل متقاعدو المبكر حوالي (54%) من العدد التراكمي لكافة المتقاعدين. في الوقت الذي يشكّل فيه متقاعدو الشيخوخة حوالي (32%) من العدد الكلي لمتقاعدي الضمان، فيما تتوزع النسبة المتبقية البالغة حوالي ( 14%) على متقاعدي العجز الطبيعي والإصابي والوفاة الطبيعية والإصابية.

كما بلغت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان لشهر آب/أغسطس الماضي حوالي (167) مليون دينار.