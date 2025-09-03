الأوراق المالية تبدأ تطبيق تسعيرة جديدة لعمولات الوسطاء الماليين

وطنا اليوم:تبدأ الأربعاء، هيئة الأوراق المالية بالعمل بقرار مجلس المفوضين، والمتعلق بتخفيض الحد الأعلى والأدنى للعمولات التي تتقاضاها شركات الوساطة المالية لقاء تداول الأسهم في بورصة عمّان.

وبحسب تعميم صادر عن الهيئة، أصبح الحد الأعلى للعمولة 4 دنانير لكل ألف دينار، فيما حُدّد الحد الأدنى للعمولة بـ3 دنانير لكل ألف دينار.

وأوضح التعميم أنه يجوز للوسيط المالي أن يتقاضى عمولة تقلّ عن الحد الأدنى المشار إليه أعلاه، في حال بلغت قيمة التداول في اليوم الواحد 100,000 دينار أو أكثر، للعميل الواحد، على ألا تقل عن 0.001 دينار عن كل ألف دينار.

وأكدت الهيئة أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتبارًا من 3 أيلول 2025.