بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الأوراق المالية تبدأ تطبيق تسعيرة جديدة لعمولات الوسطاء الماليين

3 سبتمبر 2025
الأوراق المالية تبدأ تطبيق تسعيرة جديدة لعمولات الوسطاء الماليين

وطنا اليوم:تبدأ الأربعاء، هيئة الأوراق المالية بالعمل بقرار مجلس المفوضين، والمتعلق بتخفيض الحد الأعلى والأدنى للعمولات التي تتقاضاها شركات الوساطة المالية لقاء تداول الأسهم في بورصة عمّان.
وبحسب تعميم صادر عن الهيئة، أصبح الحد الأعلى للعمولة 4 دنانير لكل ألف دينار، فيما حُدّد الحد الأدنى للعمولة بـ3 دنانير لكل ألف دينار.
وأوضح التعميم أنه يجوز للوسيط المالي أن يتقاضى عمولة تقلّ عن الحد الأدنى المشار إليه أعلاه، في حال بلغت قيمة التداول في اليوم الواحد 100,000 دينار أو أكثر، للعميل الواحد، على ألا تقل عن 0.001 دينار عن كل ألف دينار.
وأكدت الهيئة أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتبارًا من 3 أيلول 2025.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:00

الغذاء والدواء تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتوصيل الأغذية

16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

14:01

جامعة البترا تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025