القائم بالأعمال مونس يحتفي برئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية والوفد المرافق

3 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:أقام القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة العربية السعودية في الاردن ‫محمد بن حسن مونس‬ حفل عشاء على شرف ‫حسن بن معجب الحويزي‬ رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية والوفد المرافق له وبحضور رئيس غرفة تجارة عمان ‫خليل الحاج‬ توفيق.
حضر المناسبة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الأردنيين.
ويشارك الوفد السعودي اليوم في ملتقى الأعمال الأردني السعودي الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية السعودية بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الاقتصادية.


