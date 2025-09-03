د. عادل يعقوب الشمايله

الحظيرة هي وطن الحيوانات والطيور.

من الشروط القانونية لملكية الحظيرة:

– أن يكون لها سياج او جدار معتبر منيع يدفع ويمنع، يؤدي وظيفة السياج.

-أن يكون لها اسم وعنوان وحدود يميزها عن بقية الحظائر.

-أن يكون لها نسب او انتساب. حظيرة فلان، حظيرة الشركة الفلانية.

الحظيرة التي تفتقد لاحد هذه الشروط هي مجرد وهم. ليست سوى خطوط على الرمال سيكون مصيرها ما ذكرته فيروز في اغنيتها:

بتكتب اسمي يا حبيبي ع رمل الطريق

وغيرك بيكتب اسمها ع الحور العتيق

وبكرة بتشتي الدني ع القصص المجرحة

بيبقى اسمها واسمي بينمحى

بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي

تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي

ولما بيدور السهر تحت قناديل المسا

بيحكوا عنها يا حبيبي وأنا بنتسى

بيحكوا عنها يا حبيبي وأنا بنتسى

وهديتني وردة، فرجيتا لصحابي

خبيتا بكتابي، زرعتا عالمخدة

هديتك مزهرية لا كنت تداريها

ولا تعتني فيها تا ضاعت الهدية

عندما يصيح الديك في الفجر ويفيق النيام، سيجد اصحاب الحظائر المسيجة حيواناتهم وطيورهم تنتظرهم بأمان. يحلبونها،يجمعون بيض الطيور.

بينما سيضرب كفا بكف اصحاب الحظائر غير المسيجة. لن يشاهدوا فيها الا دماء ما افترسته الوحوش، وبعرا خلفته الحيوانات المنهوبة او الشاردة من رهبة الوحوش او الهائمة على وجهها بحثاً عن الامن والامان المفقود.