بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

الحظيره

3 سبتمبر 2025
الحظيره

د. عادل يعقوب الشمايله

الحظيرة هي وطن الحيوانات والطيور.
من الشروط القانونية لملكية الحظيرة:
– أن يكون لها سياج او جدار معتبر منيع يدفع ويمنع، يؤدي وظيفة السياج.
-أن يكون لها اسم وعنوان وحدود يميزها عن بقية الحظائر.
-أن يكون لها نسب او انتساب. حظيرة فلان، حظيرة الشركة الفلانية.
الحظيرة التي تفتقد لاحد هذه الشروط هي مجرد وهم. ليست سوى خطوط على الرمال سيكون مصيرها ما ذكرته فيروز في اغنيتها:
بتكتب اسمي يا حبيبي ع رمل الطريق
وغيرك بيكتب اسمها ع الحور العتيق
وبكرة بتشتي الدني ع القصص المجرحة
بيبقى اسمها واسمي بينمحى
بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي
تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي
ولما بيدور السهر تحت قناديل المسا
بيحكوا عنها يا حبيبي وأنا بنتسى
بيحكوا عنها يا حبيبي وأنا بنتسى
وهديتني وردة، فرجيتا لصحابي
خبيتا بكتابي، زرعتا عالمخدة
هديتك مزهرية لا كنت تداريها
ولا تعتني فيها تا ضاعت الهدية

عندما يصيح الديك في الفجر ويفيق النيام، سيجد اصحاب الحظائر المسيجة حيواناتهم وطيورهم تنتظرهم بأمان. يحلبونها،يجمعون بيض الطيور.
بينما سيضرب كفا بكف اصحاب الحظائر غير المسيجة. لن يشاهدوا فيها الا دماء ما افترسته الوحوش، وبعرا خلفته الحيوانات المنهوبة او الشاردة من رهبة الوحوش او الهائمة على وجهها بحثاً عن الامن والامان المفقود.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:00

الغذاء والدواء تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتوصيل الأغذية

16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

14:01

جامعة البترا تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025