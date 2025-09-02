بنك القاهرة عمان
التعليم العالي: 98.742 إجمالي عدد الطلبة المتقدمين للجامعات والكليات

2 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، عن عدد الطلبة المتقدمين للجامعات والكليات للقبول الموحد والبالغ 98,742 طالبا وطالبة.
وبين الخطيب الثلاثاء، أن معدل القبول في تخصص الطب البشري سيكون بحدود 97 وطب الأسنان سيكون بحدود 96، مشيرا إلى أن عدد الذين حصلوا على معدلات 97 فما فوق 564 طالبا وطالبة.
وأوضح الخطيب أن عدد المتقدمين ممن وضعوا خيار الطب وطب الأسنان في أول خيار 7322 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبة الذين وضعوا أيا من التخصصات المستحدثة 2202 بنسبة 3% فقط.
وعن عدد المنح قال الخطيب إنه سيتوفر 105 منح من 4 دول سيتكون للطب وطب الأسنان.
وبحسب الخطيب، بلغ عدد طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس 78 ألف طلب، و16 ألف طلب إجمالي المتقدمين للاستفادة من القبول الموحد في مرحلة الدبلوم، فيما بلغ عدد المتقدمين لكليتي نسيبة ورفيدة 4289 طلبا.
وأوضح أن العدد الإجمالي المتوقع قبوله في مرحلة البكالوريوس 43.528 طالبا وطالبة، و8760 عدد الذين سيتم قبولهم في مرحلة الدبلوم.
وأكد الخطيب حصول 168 طالبا وطالبة من حملة الشهادات الأجنبية على معدل 100%، و56 ممن حصلوا على المعدل ذاته من حملة الشهادات العربية.
وحدد الخطيب يوم الثلاثاء التاسع من أيلول موعدا لامتحان المفاضلة لحملة الشهادات الأجنبية


