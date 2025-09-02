بلدية الزرقاء تؤكد انتهاء نظام الأوتوبارك مطلع العام المقبل

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة بلدية الزرقاء، المهندس خالد الخشمان، أن عقد نظام “الأوتوبارك” المعمول به حالياً سينتهي مع نهاية العام الحالي، إذ أن مطلع العام الجديد سيشهد طي صفحة هذا النظام نهائياً من شوارع المدينة.

وأوضح الخشمان اليوم أن قرار عدم تجديد العقد جاء استجابة لصوت الشارع ومطالب المواطنين الذين عبروا مراراً عن رفضهم للنظام، مشدداً على أن البلدية تولي اهتماماً كبيراً لهموم الأهالي وتسعى جاهدة إلى التخفيف من أعبائهم المعيشية وتحسين مستوى الخدمات العامة بما يليق بمدينة الزرقاء وأهلها.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لإيجاد بدائل أكثر عدلاً ومرونة، توازن بين تنظيم الحركة المرورية وتسهيل حياة المواطنين، مؤكداً أن مصلحة أبناء المدينة ستظل البوصلة التي تهتدي بها بلدية الزرقاء في قراراتها المستقبلية