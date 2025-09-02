انطلاق كأس الأردن للناشئين تحت 11 سنة – النسخة الأولى

وطنا اليوم:شهدت أكاديمية آيريس الدولية لكرة القدم في العاصمة عمان، مراسم قرعة النسخة الثانية من بطولة كأس الأردن للناشئين، والتي تُقام ولأول مرة لفئة تحت 11 سنة، في خطوة مهمة تعكس الاهتمام المتزايد بقاعدة كرة القدم الأردنية وبناء جيل واعد من المواهب الصغيرة.

وجرى خلال الحفل، الذي حضره ممثلو الأندية المشاركة، توزيع الفرق على أربع مجموعات، استعدادًا لانطلاق المنافسات خلال الفترة من 4 وحتى 22 أيلول/سبتمبر 2025.

دعم المواهب وصناعة المستقبل

أكد المنظمون أن إقامة هذه البطولة يشكل محطة أساسية في صقل مهارات اللاعبين الناشئين، وتعزيز قدراتهم الفنية والبدنية، فضلًا عن منح الأندية فرصة لاكتشاف الطاقات الكروية الجديدة ودمجها في فرقها بشكل تدريجي.

مشاركة لافتة لنجوم صاعدين

وتنطلق البطولة رسميًا يوم الخميس الموافق 4/9/2025 عند الساعة الرابعة عصرًا. ومن أبرز المواهب التي ستتواجد في هذه النسخة:

المدافع عمر ابراهيم شويكه، لاعب نادي الجزيرة الأردني، والذي برز في الفترة الأخيرة بقدراته الدفاعية المميزة ورؤيته الواضحة داخل الملعب، ليصبح أحد الأسماء الواعدة في خط الدفاع.

اللاعب خالد ابراهيم شويكه، الجناح الأيمن في نادي الجزيرة الأردني، الذي يتميز بسرعته ومهاراته العالية في المراوغة وصناعة الفارق على الأطراف، ما يجعله إضافة قوية لفريقه في البطولة.

وجود هذه الأسماء الشابة يعكس حجم التنافس المتوقع، ويضفي على البطولة قيمة فنية أكبر، خاصة وأنها تجمع نخبة من الناشئين الذين يمثلون مستقبل الكرة الأردنية.

مجموعات البطولة:

المجموعة الأولى: آيريس ليونز (Iris Lions)، عمان إف سي (Amman FC)، النادي الأهلي، شفا بدران.

المجموعة الثانية: آيريس إيجلز (Iris Eagles)، شباب الأردن، سهل حوران، نادي الجزيرة.

المجموعة الثالثة: سما السرحان، جوردان نايتس (Jordan Knights)، الرمثا، الفيصلي.

المجموعة الرابعة: الوحدات، شيحان، اتحاد الرصيفة، نادي الاتحاد