أمانة عمان: الأبنية القائمة ملزمة بإنشاء سارية علم

2 سبتمبر 2025
أمانة عمان: الأبنية القائمة ملزمة بإنشاء سارية علم

وطنا اليوم:أوضحت أمانة عمّان الكبرى أن التعليمات المتعلقة بمواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، تشمل أيضًا الأبنية القائمة، وليس فقط الأبنية الجديدة وقيد الإنشاء.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الأمانة ناصر الرحامنة أن إلزام المباني القائمة بتركيب سارية علم يطبق في حال طلب إصدار إذن إشغال للبناء، بحسب المملكة.
وبموجب التعليمات الخاصة بـ “مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية القائمة ضمن حدود أمانة عمان” التي نشرت في الجريدة الرسمية، أصبح تركيب سارية للعلم الأردني إلزاميا في الأبنية، بحيث توضع في الارتداد الأمامي للبناء أو على واجهته عند غياب الارتداد.
واشترطت أن تكون السارية معدنية بقطر لا يقل عن 2 إنش وسماكة لا تقل عن 1.8 ملم، وأن تُزوّد بطبة علوية من النحاس أو الحديد مع بكرة حبل ومرابط تثبيت، وبما يضمن متطلبات السلامة العامة والمظهر اللائق.
وحددت التعليمات الحد الأدنى للارتفاع بـ 4 أمتار في مناطق السكن، و5 أمتار في باقي مناطق التنظيم، فيما ألزمت الأبنية بلا ارتداد أمامي بتركيب سارية عرضية على الواجهة الأمامية بطول لا يقل عن مترين.
كما نظمت عدد السواري استنادا إلى طول واجهة قطعة الأرض، بحيث تُكتفى بسارية واحدة إذا كان الطول 40 مترا فأقل، ويُحتسب عدد إضافي عند تجاوز ذلك وفق معادلة تقسيم الطول على 40، مع مراعاة تساوي المسافات بينها


