بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

الحقيقة وراء إقالة إريك تين هاغ القاسية من باير ليفركوزن

2 سبتمبر 2025
الحقيقة وراء إقالة إريك تين هاغ القاسية من باير ليفركوزن

وطنا اليوم:لم يستمر المدرب الهولندي إريك تين هاغ سوى لأسابيع قليلة ومباراتين فقط في الدوري الألماني مع باير ليفركوزن، قبل أن تتم إقالته بسبب خلافات متعلقة بملف الانتقالات ومشاكل في التواصل مع اللاعبين والإدارة والجماهير.
كان تين هاغ يأمل في استعادة سمعته بعد تجربته المثيرة للجدل مع مانشستر يونايتد، لكن فترته في ملعب باي أرينا كانت قصيرة للغاية. التعادل 3-3 مع فيردر بريمن في الجولة الماضية، بعدما كان ليفركوزن متقدماً 3-1، كان آخر مباراة له مع الفريق.
جاء تين هاغ خلفاً للإسباني تشابي ألونسو الذي قاد النادي لتحقيق أول لقب دوري في تاريخه، لكنه فوجئ برحيل عدد من أبرز لاعبي الفريق مثل فلوريان فيرتس وجيريمي فريمبونغ وجوناثان تاه. وبحسب صحيفة تيليغراف الهولندية، فقد أصر المدرب على الحصول على صلاحيات أكبر في ما يتعلق بالتعاقدات والإبقاء على بعض العناصر، خصوصاً غرانيت تشاكا الذي انتقل لاحقاً إلى سندرلاند الإنجليزي.
إضافة إلى ملف الانتقالات، لم تكن مهارات تين هاغ في التواصل مقنعة لإدارة النادي، حيث أُخذ عليه ضعف قدرته على تحفيز اللاعبين أو حتى التعامل مع المشجعين. وكشفت تقارير من بي بي سي أن المدرب الهولندي كان يلقي خطابات غير ملهمة قبل المباريات، بل إنه لم يلقِ أي حديث قبل مباراة الافتتاح التي خسرها ليفركوزن أمام هوفنهايم.
كما لم يتمكن تين هاغ من تطبيق أسلوبه الكروي الذي اشتهر به في أياكس أمستردام، إذ لم يقتنع اللاعبون بطرقه التدريبية. زاد الأمر سوءاً بعد خسارة مذلة في فترة الإعداد أمام فريق فلامنغو تحت 20 سنة بنتيجة 5-1، وهو ما أثار الاستياء رغم تقليل المدرب من أهمية النتيجة، إذ قال: «النتيجة تبدو سيئة، لكنني لا أهتم كثيراً بمباريات الإعداد… ما كان يهمني ألا أخسر أي لاعب بسبب الإصابة».
وهكذا انتهت محاولة تين هاغ للعودة سريعاً إلى عالم التدريب بعد مانشستر يونايتد، لتصبح تجربته مع ليفركوزن واحدة من أقصر الفترات في تاريخ النادي الحديث.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:02

بلدية عجلون تبدأ بتأهيل وتعبيد طرق حيوية

19:00

الغذاء والدواء تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتوصيل الأغذية

16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025