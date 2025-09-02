عمّان الأهلية تحقق إنجازًا أكاديميًا بالقبول الأوروبي لمشروعها لتطوير التعليم التقني بطب الأسنان

وطنا اليوم:حققت جامعة عمّان الأهلية إنجازًا نوعيًا جديدًا على الساحة الأكاديمية، تمثل بقبول مشروعها المقدم ضمن برامج الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل نتائج المجموعة الثانية من المشاريع الممولة، والتي تضمنت مشروع الجامعة بعنوان:

“Dental Assistant Vocational Diploma Program – DAVDP”

ويهدف المشروع إلى استحداث دبلوم تقني لمساعد طبيب الأسنان، على أن يتم تنفيذه وتوطينه في كلية طب الأسنان بجامعة عمّان الأهلية، وبميزانية إجمالية تبلغ 400 ألف يورو موزعة بين الشركاء المحليين والأوروبيين. ويأتي هذا المشروع ضمن إطار برنامج :

Capacity Building in VET in South Mediterranean Countries

الموجه لتعزيز قدرات التعليم المهني والتقني في دول جنوب المتوسط.

ويُعد المشروع ثمرة جهود ومتابعة إدارة الجامعة، وتنسيق الدكتورة ولاء الصمادي، وبالتعاون المباشر مع كلية طب الأسنان.

ويشارك في المشروع شركاء من عدة دول، من بينها: مالطا (مدير المشروع)، النمسا، اليونان، إضافة إلى الأردن وفلسطين، الأمر الذي يمنحه بعدًا دوليًا وإقليميًا مهمًا، ويعزز فرص تبادل الخبرات وتطوير المناهج التعليمية المشتركة.

وأعربت جامعة عمّان الأهلية عن تقديرها لشركائها المحليين والإقليميين والدوليين، كما توجهت بالشكر إلى مكتب إيراسموس بلس الوطني في الأردن ممثلًا بالدكتور أحمد أبو الهيجا والسيدة أسماء الصمادي، على ما قدماه من دعم وتوجيه أسهما في تحقيق هذا الإنجاز.