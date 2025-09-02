بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

عمّان الأهلية تحقق إنجازًا أكاديميًا بالقبول الأوروبي لمشروعها لتطوير التعليم التقني بطب الأسنان

2 سبتمبر 2025
عمّان الأهلية تحقق إنجازًا أكاديميًا بالقبول الأوروبي لمشروعها لتطوير التعليم التقني بطب الأسنان

وطنا اليوم:حققت جامعة عمّان الأهلية إنجازًا نوعيًا جديدًا على الساحة الأكاديمية، تمثل بقبول مشروعها المقدم ضمن برامج الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل نتائج المجموعة الثانية من المشاريع الممولة، والتي تضمنت مشروع الجامعة بعنوان:
“Dental Assistant Vocational Diploma Program – DAVDP”
ويهدف المشروع إلى استحداث دبلوم تقني لمساعد طبيب الأسنان، على أن يتم تنفيذه وتوطينه في كلية طب الأسنان بجامعة عمّان الأهلية، وبميزانية إجمالية تبلغ 400 ألف يورو موزعة بين الشركاء المحليين والأوروبيين. ويأتي هذا المشروع ضمن إطار برنامج :
Capacity Building in VET in South Mediterranean Countries
الموجه لتعزيز قدرات التعليم المهني والتقني في دول جنوب المتوسط.
ويُعد المشروع ثمرة جهود ومتابعة إدارة الجامعة، وتنسيق الدكتورة ولاء الصمادي، وبالتعاون المباشر مع كلية طب الأسنان.
ويشارك في المشروع شركاء من عدة دول، من بينها: مالطا (مدير المشروع)، النمسا، اليونان، إضافة إلى الأردن وفلسطين، الأمر الذي يمنحه بعدًا دوليًا وإقليميًا مهمًا، ويعزز فرص تبادل الخبرات وتطوير المناهج التعليمية المشتركة.
وأعربت جامعة عمّان الأهلية عن تقديرها لشركائها المحليين والإقليميين والدوليين، كما توجهت بالشكر إلى مكتب إيراسموس بلس الوطني في الأردن ممثلًا بالدكتور أحمد أبو الهيجا والسيدة أسماء الصمادي، على ما قدماه من دعم وتوجيه أسهما في تحقيق هذا الإنجاز.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:02

بلدية عجلون تبدأ بتأهيل وتعبيد طرق حيوية

19:00

الغذاء والدواء تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتوصيل الأغذية

16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025