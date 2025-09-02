بنك القاهرة عمان
13 ألف صورة أشعة متأخرة .. الصحة توضح إجراءاتها الجديدة في المستشفيات

2 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:أكد مدير مديرية الإعلام في وزارة الصحة سعد العامور على أن وزارة الصحة بدأت بتنفيذ خطة فورية تتمثل بإضافة دوام أيام السبت وتغيير المواعيد لتصبح ابتداءً من الساعة السادسة وفترات دوام مسائية و زيادة عدد المناوبين على أجهزة التصوير المغناطيسي لمعالجة تأخر مواعيد صور الأشعة والرنين المغناطيسي للمرضى مراجعي مستشفيات وزارة الصحة .
وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام أن الخطة التي تم وضعها جاءت بعد جولات ميدانية لوزير الصحة شملت العديد من المستشفيات، حيث وقف خلالها على واقع الخدمة المقدمة للمراجعين والمرضى والتحديات التي تواجهها مؤكداً أن عدد الصور المتأخرة بلغ نحو 13 ألف صورة أو أكثر، الأمر الذي استدعى إجراءات فورية لحل المشكلة.
وبين أن تنفيذ مثل هذه الخطة يتطلب موارد بشرية وأجهزة طبية، موضحًا أن الوزارة عملت على توفير الكوادر من خلال برنامج التكليف لفنيي الأشعة في المستشفيات ومديرية صحة العاصمة، إضافة إلى تعزيز المستشفيات الطبية بدوام أيام السبت في جميع المحافظات لتقريب المواعيد، حيث جرى اعتماد نظام الشفتات المسائية مع صرف بدل مالي للعمل في أوقات إضافية.
وأوضح أن أجهزة الرنين المغناطيسي وغيرها من أجهزة التصوير تمتلك قدرة استيعابية محددة بين الحد الأدنى والحد الأعلى، وأن هذه الأجهزة تحتاج إلى صيانة دورية حتى لا تتعرض لأعطال طارئة. ونوه إلى أن الوزارة وضعت خطة للاستفادة من الطاقة الاستيعابية لهذه الأجهزة بشكل يضمن استمرارية العمل بكفاءة عالية دون التأثير على جودة الخدمة.
وأشار إلى أن مدة الانتظار ستتقلص بشكل ملحوظ بعد تنفيذ الخطة، مبينًا أن أي خطة لمعالجة مشكلة معينة تكون محددة زمنياً، بحيث ينتهي العمل بها ويعود الوضع إلى طبيعته. وأكد أن الوزارة حريصة على ضمان عدم تكرار الازدحام أو فترات الانتظار الطويلة من خلال زيادة كفاءة الإنتاج وقت الحاجة، إضافة إلى وضع سياسة واضحة لطلبات صور الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي، بحيث لا يتم كتابة أو طلب هذه الصور إلا بعد التأكد من ضرورتها الطبية، نظرًا لأن عددًا غير قليل منها قد يُكتشف لاحقًا أنه غير ضروري


