بدء امتحانات “الشامل” العملي للدورة الصيفية السبت

وطنا اليوم:أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، أحمد العجلوني، عن بدء فعاليات الامتحان العملي للدورة الصيفية لعام 2025، اعتباراً من السبت المقبل، وتستمر حتى السبت 13/9/2025، وفق المواعيد المعلنة على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة.

وأكد العجلوني أن وحدة التقييم والامتحانات العامة قد أنهت جميع الترتيبات اللازمة لعقد الامتحان العملي، حيث من المتوقع أن يتقدم له 5874 طالباً وطالبة من 54 كلية جامعية ومتوسطة تشرف عليها الجامعة، موزعين على 20 برنامجاً دراسياً. وتم اعتماد 45 مركزاً امتحانياً يشرف عليها 165 لجنة مركزية متخصصة تضم في عضويتها 495 فاحصاً من أعضاء هيئة التدريس في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية وخبراء من القطاع الخاص.

وأشار إلى أن برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على المراكز قد تم الإعلان عنه في وقت سابق، ويمكن للطلبة الاطلاع على أماكن ومواعيد امتحاناتهم من خلال الموقع الرسمي للوحدة.

يشار إلى أن العدد الكلي للطلبة المتقدمين بطلبات اشتراك في الدورة الصيفية 2025 بلغ 8387 طالباً وطالبة موزعين على 119 تخصصاً، منهم: 5801 للامتحان لأول مرة، 2039 معيدون، 365 استنفدوا حقهم وسيتقدمون بجميع الأوراق، 182 لرفع معدلاتهم.

أما الامتحانات النظرية للدورة الصيفية، فستُعقد من صباح الأربعاء 17/9/2025 ولغاية الخميس 25/9/2025، وسيتم الإعلان عن توزيع الطلبة وجلسات الامتحان المحوسب لاحقاً عبر الموقع الرسمي للوحدة.