بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال يبدأ حشد 60 ألفا من جنود الاحتياط لمعركة غزة

2 سبتمبر 2025
جيش الاحتلال يبدأ حشد 60 ألفا من جنود الاحتياط لمعركة غزة

وطنا اليوم:قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 40 ألف جندي احتياط سيتوجهون اليوم الثلاثاء للوحدات والقواعد ضمن عملية “عربات جدعون 2” الرامية إلى احتلال مدينة غزة.
وأضافت أن نصفهم سيحل محل القوات النظامية في الجبهات والنصف الآخر في المقرات والاستخبارات وسلاح الجو.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قي ذكرت في وقت سابق أن الجيش سيبدأ اليوم تجنيد 60 ألفا من جنود الاحتياط استعدادا لمواصلة القتال في مدينة غزة.
وذكرت أنه سيُستدعى في المرحلة الأولى من هذه العملية 5 ألوية من الاحتياط قوامها 15 ألف جندي، سينتشرون على حدود لبنان وسوريا وفي الضفة الغربية لتمكين الجنود النظاميين من القتال في غزة.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الخطة العسكرية الإسرائيلية قد تستغرق أسابيع وربما شهورا لإتمامها، ولا سيما مع ما قيل إنه ضرورة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال، في ظل توقع أن يستمر الإجلاء حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
من جانب آخر، ذكرت صحيفة هآرتس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية أبلغ وزراء الكابينت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم العملية العسكرية في غزة بشرط أن تنفذ بسرعة.
ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية أن تقديرات الجيش “تشير إلى احتمال مقتل 100 جندي في العملية العسكرية لاحتلال غزة”، وأوضحت أن الجيش سيخوض عمليته بمدينة غزة وهو لا يؤمن بجدواها وأن الأجهزة الأمنية تتفق مع الجيش على ذلك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:02

بلدية عجلون تبدأ بتأهيل وتعبيد طرق حيوية

19:00

الغذاء والدواء تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتوصيل الأغذية

16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025