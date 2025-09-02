الأردن يرحب بإعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وطنا اليوم:‏رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو، عزم بلاده الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي.

واعتبرت ذلك خطوة هامة تنسجم والجهود الدولية الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تثمين المملكة لإعلان وزير الخارجية البلجيكي؛ واعتبرها خطوة هامة للتصدّي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على ترابه الوطني.

وشدّد المجالي على أهمية مؤتمر حل الدولتين الذي سينعقد برعاية سعودية فرنسية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لحشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، باعتباره سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّد تأكيد موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقّاء والشركاء الدوليين، لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني