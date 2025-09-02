بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يرحب بإعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

2 سبتمبر 2025
الأردن يرحب بإعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وطنا اليوم:‏رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو، عزم بلاده الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي.
واعتبرت ذلك خطوة هامة تنسجم والجهود الدولية الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تثمين المملكة لإعلان وزير الخارجية البلجيكي؛ واعتبرها خطوة هامة للتصدّي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على ترابه الوطني.
وشدّد المجالي على أهمية مؤتمر حل الدولتين الذي سينعقد برعاية سعودية فرنسية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لحشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، باعتباره سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدّد تأكيد موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقّاء والشركاء الدوليين، لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:02

بلدية عجلون تبدأ بتأهيل وتعبيد طرق حيوية

19:00

الغذاء والدواء تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتوصيل الأغذية

16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025