بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الغذاء والدواء تقرر سحب طلاء الأظافر الجل لاحتوائه على مادة محظورة

2 سبتمبر 2025
الغذاء والدواء تقرر سحب طلاء الأظافر الجل لاحتوائه على مادة محظورة

وطنا اليوم:قررت المؤسسة العامة للغذاء والدواء سحب مستحضرات طلاء الأظافر من نوع ‏ (Gel Color)، المعروف بطلاء الجل بالأشعة فوق البنفسجية أو طلاء الأظافر الهجين، لاحتوائها على المادة المحظورة TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide)، وذلك بناءً على لائحة المفوضية الأوروبية رقم 877/2025، التي تحظر استخدام هذه المادة اعتبارًا من 1 أيلول 2025، نظرًا لتأثيراتها الصحية.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم، أنها منعت تداول المستحضرات المذكورة وأوقفت استيرادها، كما علّقت تسجيل المنتجات الجديدة التي تحتوي عليها، إضافة إلى وقف استقبال طلبات تسجيل جديدة لمستحضرات مماثلة.
وأكدت أن فرق الرقابة الميدانية باشرت تتبع المستحضرات التي تحتوي على المادة المحظورة، وحصر كميتها بالتنسيق مع موزعيها، تمهيدًا لسحبها من الأسواق حسب الأصول.
وأضافت أنها عمّمت القرار وما يرتبط به من إجراءات على الجهات المعنية كافة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لضمان مأمونية وسلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلي، ومتابعة التحديثات واللوائح والتنبيهات الصادرة عن الهيئات الصحية الدولية والتوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية المختصة في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات ومستحضرات التجميل.
ودعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo، و”الواتس آب” على الرقم 0795632000


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:02

بلدية عجلون تبدأ بتأهيل وتعبيد طرق حيوية

19:00

الغذاء والدواء تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتوصيل الأغذية

16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025