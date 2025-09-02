الغذاء والدواء تقرر سحب طلاء الأظافر الجل لاحتوائه على مادة محظورة

وطنا اليوم:قررت المؤسسة العامة للغذاء والدواء سحب مستحضرات طلاء الأظافر من نوع ‏ (Gel Color)، المعروف بطلاء الجل بالأشعة فوق البنفسجية أو طلاء الأظافر الهجين، لاحتوائها على المادة المحظورة TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide)، وذلك بناءً على لائحة المفوضية الأوروبية رقم 877/2025، التي تحظر استخدام هذه المادة اعتبارًا من 1 أيلول 2025، نظرًا لتأثيراتها الصحية.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم، أنها منعت تداول المستحضرات المذكورة وأوقفت استيرادها، كما علّقت تسجيل المنتجات الجديدة التي تحتوي عليها، إضافة إلى وقف استقبال طلبات تسجيل جديدة لمستحضرات مماثلة.

وأكدت أن فرق الرقابة الميدانية باشرت تتبع المستحضرات التي تحتوي على المادة المحظورة، وحصر كميتها بالتنسيق مع موزعيها، تمهيدًا لسحبها من الأسواق حسب الأصول.

وأضافت أنها عمّمت القرار وما يرتبط به من إجراءات على الجهات المعنية كافة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لضمان مأمونية وسلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلي، ومتابعة التحديثات واللوائح والتنبيهات الصادرة عن الهيئات الصحية الدولية والتوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية المختصة في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات ومستحضرات التجميل.

ودعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo، و”الواتس آب” على الرقم 0795632000