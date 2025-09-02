وظيفة شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:جامعــــــــــــــــــــــــــــــــة فيلادلفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

طريق المستقبل

تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين

مشرف مختبر لقسم العلاج الطبيعي / كلية العلوم الطبية المساندة

وفقا للشروط التالية :

أن تكون أردنية الجنسية.

أن تكون حاصلة على شهادة البكالوريوس في العلاج الطبيعي من جامعة معتمدة.

أن لا يقل المعدل عن جيد جداً.

خبره سريرية معتمدة لا تقل عن سنتان

شهادة مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في الاردن

الافضلية لمن شارك في دورات تدريبية في مجال العلاج الطبيعي

الوثائق المطلوبة:

السيرة الذاتية .

صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات البكالوريوس والمصدقة.

صورة شخصية.

صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

صورة عن شهادة الخبرة .

صورة عن المشاركة في ورش العمل و المؤتمرات.

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية

https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 8/9/2025 ..