الرواد: الأردن ينتج 12 مليون طن من الفوسفات سنويا

وطنا اليوم:قال الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، عبد الوهاب الرواد، إن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية إلى 12 مليون طن سنويا مقارنة بـ9 ملايين طن في عامي 2018 و2019.

وأضاف الرواد ، أن الشركة تتغلب على تحديات التسويق من خلال الجودة العالية للفوسفات الأردنية، لا سيما جودة وندرة مادة حمض الفسفوريك.

وبين الرواد أن الشركة تلعب دورا محوريا في السوق العالمية من حيث تحديد أسعار مادة حمض الفسفوريك، إذ يتفاوض كبار المستهلكين بشكل ربعي لتحديد السعر فيما تحدد الشركة السعر.

وأوضح أن المشاريع التي تعمل عليها الشركة واعدة، لا سيما وأنها تعيش أفضل حالاتها من ناحية الإنتاج والمبيعات والأرباح.

وأردف الرواد قائلا إن دخول الفوسفات الأردنية إلى السوق الأوروبية، يعزز من منافسة المنتج في الأسواق الأخرى.