لقطة مقززة من سواريز تشعل كأس الدوريات الأميركي

40 ثانية ago
لقطة مقززة من سواريز تشعل كأس الدوريات الأميركي

وطنا اليوم:أثار الأوروغواياني لويس سواريز، لاعب فريقه إنتر ميامي الأميركي، جدلا واسعا في الأوساط الكروية، بعد أن أظهرت مقاطع فيديو كأنه يبصق على عضو من الجهاز الفني للفريق المنافس، عقب مباراة نهائي كأس الدوريات ليلة الأحد بالولايات المتحدة.
وأظهرت لقطة تلفزيونية، من أحداث ما بعد المباراة، سواريز (38 عاما)، وهو يصب جام غضبه على أحد أعضاء الطاقم التدريبي لفريق سياتل ساوندرز.
وخسر فريق إنتر ميامي بثلاثية نظيفة أمام سياتل ساوندرز، في نهائي كأس الدوريات.
وبينت مقاطع مصورة اشتباكا بين سواريز وأحد أعضاء الطاقم الفني لسياتل، وحاول زميل سواريز فض الخلاف، إلا أن هذا الأخير قام بحركة بدت كأنه بصق في وجه عضو الجهاز الفني.
وبعد ذلك اشتعلت ساحة الملعب، واندلع شجار جماعي ثم اضطر لاعبو الفريقين إلى الفصل بين المتشاجرين.
وذكرت صحيفة “التليغراف” البريطانية أن سواريز يحتمل أن يتعرض لعقوبة إيقاف طويلة بعد سلوكه.
ووصف أحد معلقي المباراة حركة سواريز بأنها “مقززة”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها سواريز بمثل هذه السلوكات.
ففي عام2011، وبعد 3 أشهر من انضمامه إلى ليفربول قادما من أياكس، أوقف سواريز 8 مباريات بعد أن وجه إساءة عنصرية لمدافع مانشستر يونايتد.
وبعدها بعامين أوقف سواريز 10 مباريات بعد أن عض أحد لاعبي تشلسي.
كما أن سواريز قام بالفعل نفسه في كأس العالم 2014 بالبرازيل، عندما عض جورجيو كيليني على كتفه، خلال مباراة دور المجموعات بين الأوروغواي وإيطاليا، وعلى إثر ذلك تم إيقافه عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة 4 أشهر


