رأي في حديث الاستاذ الدكتور اخليف الطراونه

مصطفى محمد عيروط

أبدع الاستاذ الدكتور خليف الطراونه في وصف الداء والدواء في الجامعات الاردنيه حيث قرأت ما نشرته وكالة عمون الاخباريه بعنوان -الطراونه- لديناة خلل في القيادات الجامعيه

رأيي هناك من أبدع وانجز بكفاءه في إدارات جامعيه في التشبيك مع القطاع الخاص والتفاعل مع المجتمع ولكنه حورب ويحارب من البعض

والذي أبدع وانجز بكفاءه ومستعد أن ينجز ويحارب استبعد من تنافس على رئاسة جامعات مثلا

نعم الجامعات عالميا تتقدم بالكفاءات القياديه وإنجازات وخبرات وليس بعدد ابحاث والجامعات تحتاج إلى قيادات جامعيه بدءا من القسم والعميد ونواب الرئيس

بصراحه الاستاذ الدكتور خليف الطراونه قيادي اداري ناجح يعمل ينجز ولا يؤذي ولا يلتفت إلى صغائر الأمور

بصراحه مجالس الأمناء عليها دور في ما جرى ويجري وعليها دور أن لا تكون فقط تقليديه روتينيه ورؤساء الجامعات أن لم يكن كل واحد قيادي سيفشل

الجامعات تتقدم بالكفاءات وليس بواسطات ومحسوبيات وتدخلات متنفذين سلبيا لتعيين فقط أقاربهم أو مناطقهم أو مصالحهم في مواقع قيادية بدءا من الأقسام والعمادات

انا عضو معين في مجلس أمناء الكليه الجامعيه للعلوم التربويه والآداب -,الأونروا منذ سنوات

عمل معالي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الامناءمع عميد الكليه الجامعيه للعلوم التربويه الأونروا على عمل رئيسي وهو رفع نسب التشغيل والان الكليه من أعلى نسب التشغيل للخريجين في العالم في تخصصاتها اللغة العربيه اللغه الانجليزيه الجغرافيا معلم الصف وتصل إلى ٩٨٪ بالرقم والحقيقه

وفي ضوء حديث الاستاذ الدكتور خليف الكرتونه والمنشور في موقع عمون الاكثر انتشارا اقترح من الدوله أن تنتبه وتسمع ما في الجامعات من الميدان

واقترح على دولة رئيس الوزراء الميداني الدكتور جعفر حسان اقترح أن يسمع مباشرة عن الجامعات وليس عبر الإعلام بوجود وزير التعليم العالي والبحث العلمي و زير التربية والتعليم

آن الأوان لثورة اداريه بيضاء في التعليم العالي والتعليم العام

للحديث بقيه