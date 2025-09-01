بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الزراعة تطلق حملة الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية

12 ثانية ago
الزراعة تطلق حملة الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الزراعة عن بدء حملة وطنية شاملة للترقيم الإلكتروني للأغنام والماعز، بهدف تنظيم قطاع الثروة الحيوانية وضمان وصول الدعم إلى المربين الحقيقيين، إضافة إلى تعزيز التتبع الصحي للقطعان.
وقال مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في الوزارة، المهندس مصباح الطراونة، في تصريحات متلفزة، إن الحملة انطلقت بعد استكمال تدريب الكوادر الميدانية وتوزيع المعدات اللازمة، مشيرًا إلى أن استقبال طلبات المربين بدأ عبر منصة وزارة الزراعة الإلكترونية وتطبيق سند.
وأوضح الطراونة أن المربين يمكنهم الدخول إلى موقع الوزارة أو تطبيق “سند” لاختيار خدمة الترقيم وتعبئة الطلبات إلكترونيًا، مؤكداً أن لجانًا مختصة ستتابع كل طلب ميدانيًا للتحقق من الحيازات. كما أشار إلى أن المزارعين الذين لا يمتلكون القدرة على التسجيل الإلكتروني يمكنهم مراجعة مديريات الزراعة للحصول على الدعم الفني.
وتركز المرحلة الأولى من الحملة على محافظات المفرق، العاصمة، والكرك التي تضم 50% من تعداد الأغنام في المملكة، على أن تشمل لاحقًا جميع المحافظات. وتتوقع الوزارة الانتهاء من عملية الترقيم خلال 60 إلى 70 يومًا.
وأكد الطراونة أن الترقيم الإلكتروني سيساهم في القضاء على الحيازات الوهمية بنسبة 100%، مما يضمن وصول الدعم من أعلاف وأدوية ولقاحات إلى المربين الفعليين. كما سيمكن النظام من تتبع الوضع الصحي للقطعان بدقة عالية.
وحذرت الوزارة المربين من تبادل الحيازات أو نقلها للآخرين، مؤكدة أن كل حيازة يتم ترقيمها ستسجل باسم مالكها ولا يمكن استرجاعها. كما شددت على وجود لجان تحقق لضمان نزاهة العملية ومساءلة أي طرف يثبت تورطه في مخالفات.
وأوضح الطراونة أن النظام الإلكتروني الجديد جاء لتلافي السلبيات التي واجهتها الحملة السابقة، لافتًا إلى توفير حلول للزيادات الطبيعية في القطعان والمربين الجدد، إضافة إلى تخصيص نسبة 20% لترقيم المواليد الجدد ضمن مراحل لاحقة.
وتشمل الحملة الحالية الأغنام الضأن والماعز فقط، فيما ستخصص مراحل منفصلة لترقيم الإبل والأبقار والخيل في وقت لاحق


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:25

المنتخب الوطني يتدرب في موسكو بانتظار اكتمال الصفوف

12:16

مرصد أكيد: 91 شائعة في آب 15 منها جرى نفيها

12:06

أمام دولة الرئيس حسّان؛ عامل الوطن الذي أحيل قسراً للتقاعد المبكر ففقَدَ 50% من دخله.!

12:02

هل تستعد تركيا لحرب مع إسرائيل؟

11:47

مظاهرة حاشدة في الأرجنتين تنديداً بجريمة الإبادة في غزة

11:41

غرام الذهب “عيار 21” يرتفع محليا بمقدار 30 قرشا

11:28

التربية: تجاوز نسبة الغياب المحددة قد يؤدي إلى رسوب الطالب

11:23

4,500 وجبة وزعتها تكية أم علي في غزة والضفة منذ رمضان

11:19

وفيات الاثنين 1-9-2025

10:48

تستضيفه تجارة الأردن بمشاركة مختلف القطاعات ملتقى أعمال اردني سعودي الأربعاء المقبل

10:35

طلبة فيلادلفيا يتصدرون المعرض العربي الدولي للأثاث ويحصدون المركز الأول بتصاميمهم المبتكرة

10:31

بنك ABC يواصل ريادته في التمويل المستدام محققًا تمويلات بلغت ٢.٨ مليار دولار أمريكي لدعم الدول الناشئة

وفيات
وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025