الزراعة تطلق حملة الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الزراعة عن بدء حملة وطنية شاملة للترقيم الإلكتروني للأغنام والماعز، بهدف تنظيم قطاع الثروة الحيوانية وضمان وصول الدعم إلى المربين الحقيقيين، إضافة إلى تعزيز التتبع الصحي للقطعان.

وقال مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في الوزارة، المهندس مصباح الطراونة، في تصريحات متلفزة، إن الحملة انطلقت بعد استكمال تدريب الكوادر الميدانية وتوزيع المعدات اللازمة، مشيرًا إلى أن استقبال طلبات المربين بدأ عبر منصة وزارة الزراعة الإلكترونية وتطبيق سند.

وأوضح الطراونة أن المربين يمكنهم الدخول إلى موقع الوزارة أو تطبيق “سند” لاختيار خدمة الترقيم وتعبئة الطلبات إلكترونيًا، مؤكداً أن لجانًا مختصة ستتابع كل طلب ميدانيًا للتحقق من الحيازات. كما أشار إلى أن المزارعين الذين لا يمتلكون القدرة على التسجيل الإلكتروني يمكنهم مراجعة مديريات الزراعة للحصول على الدعم الفني.

وتركز المرحلة الأولى من الحملة على محافظات المفرق، العاصمة، والكرك التي تضم 50% من تعداد الأغنام في المملكة، على أن تشمل لاحقًا جميع المحافظات. وتتوقع الوزارة الانتهاء من عملية الترقيم خلال 60 إلى 70 يومًا.

وأكد الطراونة أن الترقيم الإلكتروني سيساهم في القضاء على الحيازات الوهمية بنسبة 100%، مما يضمن وصول الدعم من أعلاف وأدوية ولقاحات إلى المربين الفعليين. كما سيمكن النظام من تتبع الوضع الصحي للقطعان بدقة عالية.

وحذرت الوزارة المربين من تبادل الحيازات أو نقلها للآخرين، مؤكدة أن كل حيازة يتم ترقيمها ستسجل باسم مالكها ولا يمكن استرجاعها. كما شددت على وجود لجان تحقق لضمان نزاهة العملية ومساءلة أي طرف يثبت تورطه في مخالفات.

وأوضح الطراونة أن النظام الإلكتروني الجديد جاء لتلافي السلبيات التي واجهتها الحملة السابقة، لافتًا إلى توفير حلول للزيادات الطبيعية في القطعان والمربين الجدد، إضافة إلى تخصيص نسبة 20% لترقيم المواليد الجدد ضمن مراحل لاحقة.

وتشمل الحملة الحالية الأغنام الضأن والماعز فقط، فيما ستخصص مراحل منفصلة لترقيم الإبل والأبقار والخيل في وقت لاحق