المنتخب الوطني يتدرب في موسكو بانتظار اكتمال الصفوف

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية في العاصمة الروسية موسكو، تأهبا لمواجهة أصحاب الأرض وديا عند الثامنة مساء الخميس، على ستاد سبارتاك، في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026.
وأجرى المنتخب تدريبه مساء أمس على الملعب الفرعي لستاد سبارتاك، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة 22 لاعبا من قائمة المنتخب بانتظار اكتمال الصفوف تباعا.
وتضم قائمة المنتخب 30 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبدالله نصيب، يزن العرب، يوسف أبو الجزر، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، هادي الحوراني، سليم عبيد، سعد الروسان، أدهم القريشي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، أنس بدوي، عصام السميري، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عامر جاموس، أحمد السلمان، موسى التعمري، محمود مرضي، علي علوان، محمد أبو زريق، عارف الحاج، عبدالله عوض، رزق بني هاني، ويزن النعيمات.
ويتخلل التجمع الحالي للمنتخب الوطني، مواجهة جمهورية الدومينيكان وديا الثلاثاء 9 أيلول الحالي على ستاد عمان الدولي.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للنشامى، تأهبا للمشاركة ببطولة كأس العرب FIFA 2025 في قطر، ومنافسات كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.
يذكر أن منتخب النشامى حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، ليصبح بذلك أول منتخب عربي يضمن مقعده في المونديال.


